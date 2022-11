Campagna pubblicitaria, Unieuro conquista anche il Key Award: premiata la creatività del progetto

Unieuro, società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha vinto il Key Award, il riconoscimento che si propone di stimolare la creatività e di migliorare l’efficacia comunicativa dei messaggi pubblicitari. L’ambito premio dedicato alla comunicazione commerciale e giunto alla 54esima edizione è stato assegnato all’insegna nella categoria “Film Corporate & Industriali” per la sua “Campagna Unieuro Corporate” ed è stato consegnato nel corso della serata di gala, svoltasi martedì a Milano.

“Siamo orgogliosi di questo Key Award, che premia l’impegno nel comunicare e trasferire la promessa valoriale di Unieuro: riempire di significato umano la relazione tra le persone e la tecnologia - afferma il direttore marketing di Unieuro, Marco Titi -. Questa è la nostra sfida e, per fortuna, anche la nostra più grande passione. Con un linguaggio coinvolgente siamo riusciti a trasferire le emozioni che la tecnologia è in grado di farci vivere quotidianamente, invitando a riflettere sull’importanza di una innovazione sempre più responsabile e ricordando che ‘ci sono emozioni da vivere ascoltando solo il nostro cuore’".

Il Film Corporate Unieuro è stato premiato "per l’originalità dell’idea creativa e per l’elevata qualità della produzione, dalla regia, fotografia, alle luci, fattori considerati di rilevante efficacia e determinanti per conquistare l’attenzione degli spettatori all’interno dei palinsesti televisivi". Realizzato dalla casa di produzione Visionaria Film e dall’agenzia Vmly&R, lo spot ripercorre tutti i momenti della giornata, accompagnati dalla presenza costante di prodotti tecnologici e ribadisce la vicinanza di Unieuro in tutti i piccoli gesti quotidiani in cui la tecnologia è protagonista. La giuria composta da direttori di testate, giornalisti, docenti di comunicazione, presidenti di associazioni di settore, direttori creativi, registi, importanti operatori del settore ha espresso un giudizio indipendente sui candidati, valutandone la qualità tecnica ed estetica.