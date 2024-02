Esselunga, il supermercato aprirà nel 2025: in 700 si sono candidati per cento posti di lavoro

Il supermercato accenderà l'insegna nel 2025 in via Ravegnana, all'altezza dell'incrocio con via Napoleone Bonaparte. Mentre va avanti il cantiere per la costruzione di un edificio con 1.500 metri quadrati di superficie di vendita, Esselunga - una delle principali realtà italiane del settore della grande distribuzione che opera attraverso una rete di oltre 180 negozi tra superstore, supermarket e il nuovo format laEsse - ha organizzato un evento di recruiting che si terrà in città il 27 e 28 febbraio. Le iscrizioni al "Job Day Forlì" si sono chiuse domenica 11 febbraio. Dall'ufficio stampa di Esselunga fanno sapere che i partecipanti saranno 700. Di questi ne saranno assunti un centinaio.

Le professionalità più ricercate sono quelle dell’allievo responsabile e dell’addetto alla vendita e specialista di mestiere. La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale per raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo al fine di acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà la gestione dei reparti e la lavorazione dei prodotti.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all'interno di uno specifico reparto del negozio con il compito di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell'acquisto. Nei reparti freschi (gastronomia, macelleria, panetteria e pescheria) si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L'apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.