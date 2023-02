La realtà forlivese specializzata in cannabis light fa incetta di premi e lancia un nuovo Gin

Nuovo importante riconoscimento per "Cbweed", la realtà forlivese specializzata nella produzione e vendita di cannabis light, nonché catena di franchising che proprio il dicembre scorso ha tagliato il traguardo dei 100 punti vendita in Europa. Dopo il premio best brand ricevuto lo scorso anno, è stata premiata alla sesta edizione del "Canapa Mundi" di Roma, una delle fiere più importanti a livello nazionale e internazionale per il settore della cannabis light, che si è svolta dal 17 al 19 febbraio

In questa occasione Cbweed è stata infatti premiata come miglior stand dell’evento. L’edizione 2023 è stata per l’azienda un’occasione per mettere in risalto i risultati ottenuti nell’ultimo anno e le collaborazioni strette: nuovi prodotti, nuovi servizi e l’assorbimento di un’altra importante protagonista del settore, ovvero NonnaMaria24.

La vittoria del premio come Best Stand è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con importanti partner: l’allestimento degli 80 metri quadrati dello stand ha infatti accolto un’area bar, per il lancio del nuovo Gin alla Canapa, frutto del lavoro sinergico con l’azienda "Aggressiv Liquori" per Gin, e una zona dedicata ai distributori automatici H24 di NonnaMaria24 in collaborazione con l’azienda Harvin, leader nel settore delle vending machine.

Anche Cannabis Light District specializzata nei prodotti cosmetici e Manifattura Canapa realtà italiana che si occupa di estratti di biomassa e tisane, hanno preso parte alla fiera in collaborazione con Cbweed, al fronte dei numerosi progetti messi in atto insieme nell’ultimo anno e di quelli futuri.