Cantiere del Pardo col vento in poppa: l'azienda forlivese acquisita da Wise Equity

Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 60% del capitale di Cantiere del Pardo, il gruppo forlivese operante nella produzione e commercializzazione di barche a vela e a motore e proprietario dei marchi Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts e VanDutch. Nato oltre 45 anni fa, Cantiere del Padro si è affermato come uno dei protagonisti della nautica mondiale e ha chiuso la stagione 2019-2020 con un fatturato di circa 58 milioni di euro e il portafoglio ordini per il 2020-2021 vede una crescita superiore al 25%. L’operazione è stata seguita dal partner di Wise Equity, Michele Semenzato, e dall’investment manager Bruno Barago.

"Cantiere del Pardo rappresenta una storia di grandissimo successo in un settore in cui l’Italia ha una forte tradizione e una leadership mondiale - sono le parole di Michele Semenzato, partner fondatore di Wise Equity -. Siamo felici di poter affiancare un management team eccellente, autore di un incredibile turnaround del cantiere. I progetti futuri comprendono lo sviluppo sia del segmento vela che del segmento motore. Nella vela il Cantiere ha una grandissima tradizione costruita sull’assoluta attenzione alla progettazione, al design e alla qualità costruttiva, elementi che andranno non solo mantenuti, ma rafforzati e posti alla base del percorso futuro. Nel motore, la strada è appena iniziata, ma sono già arrivate molte soddisfazioni e l’obiettivo è proseguire nel cammino tracciato".

"Nella decisione di aprire il capitale per dotare la società di ulteriori risorse per lo sviluppo, abbiamo prestato una forte attenzione alla scelta del partner - sottolinea Fabio Planamente, amministratore delegato del Cantiere -. Abbiamo trovato in Wise Equity il partner che cercavamo, non solo per la loro ventennale esperienza nell’accompagnare medie aziende italiane nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione, ma anche per la loro sensibilità industriale che siamo sicuri ci permetterà di avere un interlocutore sensibile alle peculiarità del nostro settore".

"L’ingresso del nuovo azionista Wise Equity ha per noi un’importanza strategica fondamentale per assicurarci un’accelerazione nella crescita e il raggiungimento dei molti ambiziosi obiettivi che ci siamo posti - sotttolinea il presidente Gigi Servidati -.Questo per noi significa avere le forze e le risorse per lo sviluppo di nuovi modelli innovativi, sia a vela che a motore, che vadano a soddisfare le esigenze di armatori che ci seguono da anni e che vedono nel nostro Cantiere un’eccellenza. Avere le risorse per diminuire il time to market dei nostri modelli premia le aspettative di coloro che da anni credono nella forza dei nostri premium brand: Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts e recentemente VanDutch".