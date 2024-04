Giovani imprenditori Edili, vicepresidente regionale è Carlotta Sassi

Nell’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Ance Emilia Romagna, che si è tenuta mercoledì pomeriggio presso la sede Ance Emilia-Romagna alla presenza del presidente regionale Maurizio Croci, è stato eletto per la prima volta il Consiglio di Presidenza che guiderà il Gruppo Giovani nei prossimi quattro anni. Presidente del Gruppo è stato eletto Riccardo Raggi, i due vicepresidenti che affiancheranno il presidente sono Carlotta Sassi e Michele Mingori. Tra loro Carlotta Sassi che opera all'interno dell'azienda di famiglia, Technologica S.r.l. di Predappio, in cui si occupa della realizzazione di eventi aziendali e della gestione di progetti. E' laureanda in Management & Marketing presso l’università di Bologna.