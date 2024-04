Benzina, fare il pieno costa oltre 7 euro in più rispetto a inizio 2024. Ecco i prezzi in città

Torna ad alzarsi il prezzo di benzina e diesel. Dalle ultime rilevazioni la verde in modalità self service è arrivata a 1,911 euro al litro, un prezzo che non si vedeva dal 19 ottobre scorso. Secondo il Codacons, che ha eseguito i dovuti calcoli, fare il pieno all'auto equivale a spendere 7,3 euro in più rispetto a inizio 2024, iniziando nuovamente a richiedere a gran voce il taglio delle accise. "La corsa dei carburanti rischia di avere effetti pesanti sulle tasche degli italiani - sono invece le Gabriele Melluso di Assoutenti - Oltre all'aumento dei costi dei rifornimenti, si rischia un effetto domino con rincari a cascata per i prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari, considerato che in Italia l'88% della merce viaggia su gomma". Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, questo è un "rialzo allarmante che rischia di riaccendere ulteriormente l'inflazione che già a marzo è schizzata all'1,3%, dal +0,8% di febbraio".



I distributori più economici nel forlivese

Ma qual è la situazione a Forlì? Stando ai prezzi riportati dal sito 'Osservaprezzi carburanti' sul sito del Governo, il distributore più economico in città in modalità self alla data del 6 aprile è quello di "Biondi Carburanti" lungo via Ravegnana, con un prezzo di 1,839 euro al litro per la benzina (stesso prezzo al distributore Conad di Meldola) e 1,729 per il diesel, mentre alla data del 5 aprile l'area di servizio Bidente di via Bidente presentava la verde a 1,829 euro. Alla "Gep Celli Giuliano" di via Decio Raggi per un litro di verde occorrono 1,859 euro, mentre il diesel si trova a 1,769 euro al litro. Alla Q8 di viale Roma la verde è a 1,869, mentre il diesel a 1,769. Alla Eni Station di via Bertini la verde al fai da te è di 1,874, mentre il diesel il prezzo applicato è di 1,854 euro al litro. Discorso differente per il modalità servito: fatta eccezione per l'area di servizio Bidente, Robgas, Tamoil in viale Bologna, Beyfin, Capri lungo la Tangenziale e Bondi, la benzina ha superato i 2 euro al litro.