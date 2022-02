Caro benzina, la "tempesta perfetta" colpisce gli agenti di commercio: "Ripresa? Purtroppo quella dei costi"

La “tempesta perfetta” colpisce gli agenti e rappresentanti di commercio. "Siamo ancora molto distanti dai livelli pre-pandemia del 2019 e l’unica ripresa vera che stiamo registrando, purtroppo, è quella dei costi", esclama Cesare Borghini, presidente di Fnaarc Forlì, la Federazione di categoria aderente a Confcommercio. Pesa sugli agenti e rappresentanti di commercio - che hanno nell’auto il loro “ufficio” con una media annua di oltre 60mila chilometri percorsi - il rincaro del carburante che si unisce al vertiginoso aumento generale dei costi.

"L’incremento dei costi per gli agenti è di almeno il 30% - analizza -. Salgono nominalmente anche i ricavi, ma è una crescita fittizia derivata dall’inflazione. In realtà – spiega Borghini - i nostri margini si assottigliano per la diminuzione delle vendite, la concorrenza dell’online ed anche la carenza di prodotti da vendere con i ritardi nelle forniture". Il presidente di Fnaarc sollecita subito interventi concreti per gli agenti e rappresentanti di commercio: "225.000 professionisti in Italia che, intermediando oltre il 70% del Pil nazionale, costituiscono il motore delle piccole medie imprese. Ed è bene ricordare che siamo stati fra le categorie più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia".

"Va ridotto il costo del carburante anche agendo sulle accise. I costi di trasporto - rileva Borghini – stanno subendo violenti rialzi e sono la voce di spesa più importante nel bilancio degli agenti e rappresentanti di commercio. E’ perciò indispensabile calmierare i costi legati alla mobilità. Inoltre, vanno attualizzati i parametri fiscali di deducibilità dell’acquisto dell’auto perché il tetto attuale non ci consente di poter investire adeguatamente per rispondere a pieno alle nostre esigenze: dalla maggior sicurezza dell’autovettura, alle nuove tecnologie green. Più in generale va compiuto ogni sforzo per ridurre le aliquote e la pressione fiscale".