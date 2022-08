Bollette, anche nei condominii situazione critica per luce e gas: "E il quadro peggiorerà"

"Il quadro per i prossimi mesi è destinato a peggiorare". Anche Confedilizia Forlì-Cesena interviene sul tema aumenti delle bollette di luce e gas. "I rincari – afferma il presidente provinciale Carlo Caselli - hanno raggiunto livelli altissimi. Nei condominii, in particolare, la morosità sta divenendo sempre più elevata e, se non si interviene urgentemente, almeno prevedendo una forte rateizzazione dei pagamenti, molte famiglie, anche in affitto, rischiano di rimanere, di qui a breve, prive dei servizi essenziali”.

"Confedilizia nazionale ha lanciato un appello al Parlamento e al Governo per cercare di ridurre gli effetti drammatici che gli aumenti di luce e gas hanno e avranno sulla vita condominiale - prosegue Caselli -. Negli stabili condominiali abitano anche molte persone non abbienti, anziani e giovani famiglie con bambini. Soggetti che vanno protetti almeno consentendo al condominio nel suo complesso di chiedere e ottenere versamenti dilazionati nel tempo".

"Questa situazione, inoltre, recherà tensioni nei rapporti condominiali e, soprattutto, vi è preoccupazione poiché è probabile che in molti casi, per forza di cose, le prime spese che verranno tagliate per fare fronte ai rincari saranno quelle destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, con evidenti rischi per la sicurezza anche degli stessi condòmini", conclude.