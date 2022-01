Il 'virus' delle bollette, per i bar aumenti del 100%. L'allarme: "Attività a rischio chiusura"

Non bastava il covid con i suoi effetti problematici a catena, con positività e quarantene a mettere alle strette li esercenti. Il mondo del commercio deve fare i conti con un altro virus, quello del caro bollette. Secondo le stime di Ascom-Confcommercio, le attività (da quelle della ricettività a quelle ristorazione e delle vendite) avranno un aumento della bolletta energetica che oscilla tra una percentuale minima del 60% fino ad arrivare ad una percentuale del 300%.

"Lo "spettro" del caro energia è diventato una triste realtà - allarga le braccia il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini -. Nonostante le misure “paliative” di contenimento già adottate dal Governo, le imprese dovranno sostenere un aumento della bolletta energetica con una spesa complessiva non più sostenibile. Un conto salatissimo per settori già pesantemente colpiti dalla pandemia come commercio, ristorazione e alberghiero e che rischiano la chiusura anche a causa dei rincari energetici e che riguardano luce e gas".

"In questi giorni - prosegue Zattini - stiamo raccogliendo la disperazione di tantissime imprese forlivesi che chiamano i nostri centralini per chiedere il nostro sostegno nell’intepretazione delle fatture energetiche e purtroppo stiamo registrando una annunciata, quanto amara realtà: a fronte di consumi energetici inalterati rispetto ai mesi precedenti, il costo della “bolletta” è lievitato senza controllo".

Caro energia: i "numeri" settore per settore

A quanto ammontano gli aumenti? Ecco il quadro fornito da Confcommercio: per gli alberghi la spesa per la bolletta elettrica ha subito un aumento medio del 61% e a questo si deve si aggiungere una bolletta del gas che ha subito un aumento medio del 100%. Per i bar sia la bolletta bolletta elettrica - come quella del gas - subirà un aumento medio del 100%. Per i ristoranti si registra una maggiore spesa elettrica che, con il gas, farà segnare un maggiore costo con percentuali di aumento medie del 63%.

Per i negozi alimentari, che usano molto l’elettricità per la refrigerazione degli alimenti, la bolletta elettrica subirà un aumento medio del 95% mentre i costi del gas, usato per lo più per il riscaldamento dei locali subiranno un aumento medio del 62%

Per negozi non alimentari, la categoria più numerosa, la bolletta energetica, fra gas ed elettricità, subirà un incremento di costo medio del 45% .

Caro Energia: le misure possibili

"Per contrastare il “caro bollette”, servono misure strutturali - osserva Zattini -. In particolare, occorre affrontare il tema della riduzione della dipendenza dalle forniture estere. Inoltre, va avviata la riforma della struttura della bolletta elettrica, anche affrontando il nodo degli oneri generali di sistema. E vanno messe in campo misure per compensare gli impatti negativi dell’aumento dei prezzi dei carburanti su tutta la filiera del trasporto e della logistica. E’ necessario un percorso di transizione energetica che consenta di tenere insieme innovazione tecnologica, rispetto dell’ambiente, benefici occupazionali ed economici per cittadini e imprese".

"Il caro energia senza precedenti è un’emergenza e un’urgenza - conclude il direttore di Ascom-Confcommercio -. Un’emergenza perché è un costo insostenibile per le imprese locali del terziario, le più colpite dalla pandemia. Un’urgenza perché occorre intervenire subito e in modo strutturale: dalla dipendenza estera, agli oneri di sistema, alla compensazione dell’aumento dei prezzi dei carburanti sui settori del trasporto e della logistica. La sostenibilità oltre che ambientale, deve essere anche economica e sociale".