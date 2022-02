Caro bollette e benzina, Forlì-Cesena tra le più care d'Italia: ecco quanto si spenderà in più

Aumento del costo della vita, provincia di Forlì-Cesena al quarto posto in Italia. E' quanto emerge dalla fotografia scattata dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati diffusi dall'Istat. A guidare la classifica è Bolzano, con un’inflazione tendenziale di gennaio pari a +6,2%, seguita da Piacenza e Bologna. Forlì-Cesena il rincaro annuo per famiglia è di 1.469 euro, con una crescita percentuale annua dell'inflazione del 5,5%.

"E' da un quarto di secolo, dall'aprile del 1996 che non si registrava un'impennata dei prezzi del 4,8% - spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - La colpa è dei beni energetici, ossia luce, gas e benzina, senza i quali l'inflazione sarebbe pari solo all'1,8%. Per questo il Governo deve fare molto di più, sia su luce e gas, spostando in questo trimestre invece che nel prossimo i 2,7 miliardi stanziati per le famiglie nell'ultimo decreto, sia facendo qualcosa per i carburanti, del tutto dimenticati dall'Esecutivo, ma che hanno lo stesso effetto moltiplicativo sull'inflazione dell'energia, quest'ultima incidendo sui costi di produzione, mentre benzina e gasolio sui costi di trasporto di tutti i beni".

La città più virtuosa è invece Potenza, con una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a "solo" 914 euro su base annua, seguita da Campobasso (918 euro) e, al terzo posto tra le risparmiose, Vercelli, +937 euro. Bene Milano, con un'inflazione pari a +3,9%, sotto il 4,8% della media nazionale, e con una spesa aggiuntiva in linea con quella italiana, +1130 contro 1126 euro.