Caro bollette, Forlì seconda in regione per gli immobili efficienti che sprecano meno energia

Risparmiare sulle bollette si può? In tempi di rincari dei costi di luce e gas, una soluzione forse c'è. Secondo una ricerca condotta da Siape, il sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica sviluppato da Enea, l'ammodernamento e l'efficientamento sono da considerare le armi più utili per contrastare bollette da cifre alle stelle. Forlì, in tal senso, registra una buona posizione in Emilia-Romagna, specialmente per quanto riguarda gli edifici di classe A.

In questo senso, la nostra città è la seconda in Emilia-Romagna, dopo Parma. Considerando l'insieme di quattro sottoclassi, infatti, Forlì fa registrare un incoraggiante 9,1% di immobili di alta qualità in termini di efficienza, contro il 18,7% della città ducale e il 6,9% della media regionale. Dietro, tutte le altre realtà, a partire da Bologna (7,3%), per proseguire con Piacenza (7,1%), Rimini (6,3%), Ravenna (5,7%), Modena (4,8%) e Reggio Emilia (4,3%).

Forlì medaglia d'argento anche per quanto riguarda gli edifici di classe B (4,2%, contro una media delle altre realtà dell'Emilia-Romagna che si attesta al 2% e la solita Parma che registra il 9,3%). Poi, lo scarto con le città confinanti si assottiglia fino all'ultimo, interessante, parametro. Secondo lo studio, la somma degli edifici in classe F e G – le peggiori – vede la nostra città a metà classifica. A comandare, in negativo, questa speciale graduatoria è Ferrara, con il 64% degli immobili che consumano troppo. Forlì, invece, è sesta, con un tasso di classi peggiori pari al 55,3%, contro il 57,4% della media regionale. La città migliore? Ravenna, con il 51,3%.