Caro bollette, la sgradita sorpresa è arrivata. Ma non è l'unica: "Occhio ai contratti non rinegoziati"

I portafogli piangono sempre di più e le tasche si svuotano. Ormai in quasi tutte le famiglie forlivesi sono arrivate le non molte gradite bollette per le utenze di gas ed energia elettriche che si attendevano con preoccupazione alla luce dei previsti rincari delle stesse. "Puntualmente nelle stesse le sgradite sorprese si sono palesate - annota Francesco Amato, presidente di Adoc Forlì-Cesena -. In molti casi gli utenti hanno aderito tempo fa con contratti cosiddetti "a libero mercato" della durata di 12, 18 e 30 mesi a seconda della durata prescelta all’atto della sottoscrizione degli stessi per garantirsi la tariffa ritenuta più conveniente a seconda delle proprie necessità. E qui sta la seconda sgradita sorpresa a cui i più non hanno fatto caso e che ha fatto lievitare ulteriormente gli importi da pagare. Moltissimo di questi contratti sono arrivati a scadenza pur rimanendo attivi".

"Questa particolarità ha fatto sì che agli stessi non venisse più applicata la miglior tariffa concordata all’atto della sottoscrizione nel libero mercato, bensì essendo scaduti i contratti e non rinegoziati, tali contratti rimangono attivi ma come dagli stessi viene previsto agli utenti si sono trovati ad avere un incremento tariffario ben più alto rispetto a quello che avrebbero avuto con una rinegoziazione dei contratti - conclude Amato -. Invitiamo pertanto quanti volessero usufruire della nostra associazione a tutela dei diritti dei consumatori a contattare la stessa in Via Paolo Bonoli 17 al fine di poter verificare la lettura e la verifica delle ultime bollette quale sia la scadenza dei contratti in essere e rinegoziale gli stessi attraverso Adoc al fine di evitare una maggiore incidenza di costi sulle fatture emesse per gas ed energia elettrica".