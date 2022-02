Bollette e igienizzazioni, la palestra paga il doppio di prima: "Rincari? Non vogliamo aumentare i prezzi"

Il caro bolletta non risparmia nessuno. Anche il mondo del fitness, già martoriato dalle chiusure causate dalla pandemia da covid-19 in questi giorni sta ricevendo le temute fatture di gas e luce. Come per i servizi della ristorazione e del commercio, il copione si ripete drammaticamente: costi duplicati. E l'esempio della palestra "Record" di via Ravegnana, gestita da Enzo e Cristian Laghi. "Sommando luce e gas in questo mese andremo a pagare oltre 6.700 euro, a fronte dei circa 3.500 che avevamo pagato a gennaio 2020 per lo stesso periodo di consumi. Il 2021 non lo abbiamo considerato per il raffronto, perché in quel periodo eravamo chiusi a causa delle restrizioni anti-covid".

Spiega Cristian Laghi: "L'ultima bolletta del gas e che fa riferimento al mese dicembre-gennaio è di circa 5mila euro. Conti alla mano, a parità di periodo, il costo lordo del gas era di 0,868 euro al metro cubo, mentre adesso è di 1,565 euro al metro cubo, quindi un 95% in più". Per quanto riguarda la luce, "da una bolletta standard di 800 euro siamo passati a 1.600 euro". Ma il titolare della palestra aggiunge ai numeri un'altra considerazione: "Per effetto delle norme anti-covid si dissipa anche più energia, perchè bisogna tenere aperte le finestre per areare i locali, aspirare l'aria con maggiore frequenza ed immettere contemporaneamente aria calda, tenendo praticamente sempre accesso il riscaldamento. E' un dato di fatto che la pandemia ha rivoluzionato le abitudini e il nostro modo di lavoraro. Ora i corsi devono essere svolti in modo contingentato, nelle sale ci devono essere meno persone, e diversi clienti hanno rinunciato a venire per le troppe regole".

Laghi ricorda inoltre che "è cambiato anche il carico fiscale sul fatturato del costo energico. Chi riesce a fare una "patta" a fine mese tra spese e incassi vuol dire che sta lavorando bene". Non solo caro bollette: "E' aumentato anche il costo orario delle spese di pulizie innescato dalla crescita dei prezzi dei prodotti utilizzati". Laghi però non metterà mano ai prezzi: "Farò di tutto per non aumentare i costi degli abbonamenti e ingressi. Si potrebbe pensare di limitare le offerte che si fanno prima della nuova campagna abbonamenti, quindi non più estese per mesi come si faceva nelle scorse estate. L'obiettivo è far gravare sui nostri utenti fedeli questi rincari. Fuori promozione ci potrebbe essere qualche aumento. Ma siamo al campo delle ipotesi". Non è previsto un taglio del personale: "Bisogna assolutamente mantenerlo, i servizi non si devono toccare".