Caro bollette, rincari del 100%: "Situazione peggiore del lockdown, c'è chi chiede mutui e chi sospende l'attività"

Mani tra i capelli all'apertura della cassetta della posta. Calcolatrice in mano per cercare di raddrizzare i conti. Dalla luce al gas il caro bollette sta travolgendo tutti, dalle famiglie alle imprese. Rincari che toccano il 100% e che costringono un po' tutti a rivedere piani ed esigenze. "Bisogna intervenire immediatamente sulla fiscalità - è il grido d'allarme che lancia Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio -. E' un ritornello che ripetiamo con costanza: bisogna sgravare le imprese dei costi e mettere più soldi nelle buste paga dei cittadini. Come si fa? Diminuendo la tassazione".

Zattini, l'allarme sul caro bollette era stato lanciato lo scorso ottobre. E' stato forse sottovalutato?

Assolutamente sì. Il primo allarme lo avevamo lanciato quando avevamo notato per le imprese aumenti spropositati nelle fatture di luce e gas a parità di consumo. Lo abbiamo sottolineato più volte, ma la questione è passata un po' in sordina, non comunque dagli organi d'informazione che avevano capito la problematica. Ora se ne parla ovunque.

Rispetto ad ottobre com'è la situazione?

Decisamente peggiorata, in quanto anche le famiglie sono alle prese con i rincari. Avevamo spiegato che questa era una problematica drammatica per le imprese, ma che avrebbe coinvolto anche le famiglie. In questi ultimi mesi sono stati notificati i pagamenti del periodo di fine anno, vivendo in prima persona quanto hanno inciso gli aumenti.

E questo cosa comporta?

Le imprese sono in difficoltà e c'è chi ha pensato di sospendere temporaneamente l'attività. Istituti bancari ci stanno segnalando che è sempre più frequente la richiesta da parte di privati ed imprese di ottenere finanziamenti o mutui per sostenere l'aumento dei costi energetici.

Parliamo di cifre?

Ho visto una bolletta da 30mila euro recapitata ad un'attività sportiva di Forlì. L'abbiamo confrontata con quella dell'anno precedente ed era di poco più di 16mila euro. Praticamente i costi sono quasi raddoppiati. Ma potrei fare tanti altri esempi. Per il settore della ristorazione i rincari rispetto allo scorso anno sono del 100% a parità di consumo. Come ho già detto, molte imprese stanno pensando di sospendere l'attività fino a quando i consumi energetici non caleranno con l'avanzare della bella stagione.

Confida negli aiuti del governo?

Poco.

Come mai?

Si tratta di interventi che possono mitigare un ventesimo della problematica. E per il futuro bisognerà agire in modo differente.

Cioè?

Pensare a fonti energetiche alternative. Siamo arretrati da questo punto di vista. Attualmente dipendiamo al 100% dal mercato estero, che ci manda segnali ben chiari, fissando i prezzi.

Come vede il futuro?

Molto complicato. Le imprese faticano e l'inflazione determinata dall'aumento dei costi sta crescendo, rallentando la crescita dei consumi. Inoltre aumentano anche i prezzi delle materie prime, che in alcuni casi sono irreperibili. Insomma, per il 2022 vedo grandissime difficoltà per la stragrande maggioranza delle imprese - soprattutto dell'artigianato - e delle famiglie, che vedono margini di guadagno risicati. Ma ci saranno anche settori che possono espandersi, come ad esempio quelli del lusso e di nicchia che lavorano con l'estero. Il settore della moda, ad esempio, ha avuto incrementi di fatturato importanti.

La situazione è quindi peggiore rispetto al lockdown?

Sì. Bisogna considerare che il periodo era stato tra virgolette breve e le famiglie avevano ripreso una sorta di normalità. Ora c'è una prospettiva di grande preoccupazione. Bisogna intervenire immediatamente sulla fiscalità, alleggerendo i costi per le imprese e mettendo più soldi in busta paga. E questo lo si fa diminuendo le tasse.