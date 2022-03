Caro bollette, sempre più famiglie in difficoltà: concordato il primo pacchetto di aiuti

Si è svolto martedì mattina il Comitato di Distretto del Comprensorio Forlivese richiesto da Cgil, Cisl e Uil con all'ordine del giorno il tema del caro bollette. "La discussione ha confermato quanto da noi sostenuto, ovvero che anche i servizi sociali hanno visto un aumento significativo di accessi e di richieste di persone e famiglie che non riescono a sostenere i costi aggiuntivi", affermano le organizzazioni sindacali, che "ritengono inaccettabile l’aumento dei profitti da parte delle multiutility e i relativi aumenti dei dividendi per i Comuni". Cgil, Cisl e Uil chiedono che questi ultimi vengano utilizzati per calmierare le bollette per i nuclei famigliari a basso reddito.

"A fronte di questo si è concordato un primo pacchetto di interventi", viene annunciato: Cgil, Cisl e Uil hanno comunicato la disponibilità "ad utilizzare le risorse del fondo anticrisi pari a 50mila euro e l’amministrazione ricercherà ulteriori risorse nel bilancio, oltre i 250mila euro già previsti, così da aumentare le disponibilità in corso d’anno mantenendo comunque gli altri impegni sui tanti fronti aperti tra cui il sostegno agli affitti. In aggiunta si rivedrà il protocollo in essere tra servizi sociali ed Hera aggiornandolo in base ai Protocolli regionali sottoscritti tra Hera e le associazioni dei Consumatori finalizzati ad evitare distacchi e a confermare e migliorare le modalità già in essere tra Comuni ed Hera per evitare il distacco delle utenze con la dilazione dei pagamenti e la garanzia al pagamento dell’Amministrazione pubblica. A fronte di questi importanti intendimenti si definirà un vademecum comune da diffondere in tutti i punti di accoglienza del territorio nell’idea di uno sportello di risposta diffuso ai bisogni".

In aggiunta la presidente del Distretto ha valutato positivamente la proposta delle organizzazioni sindacali di estendere la partecipazione al fondo caro bollette ad enti, fondazioni ed associazioni non profit con un metodo di crowdfunding aperto anche alla cittadinanza. "Su questo ci sarà un aggiornamento nelle prossime settimane per valutarne le modalità tecniche, la necessità di capienza e la possibilità concreta di messa in opera del fondo", viene comunicato. Sulla richiesta di utilizzo dei dividendi Hera al fine di calmierare il caro bollette da parte dei Comuni, l’amministrazione del Comune di Forlì ha dichiarato di avere necessità di una verificare al proprio interno. Le organizzazioni sindacali comunicano che "verificheranno la messa in opera di quanto condiviso, come insisteranno sul fatto che le multiutility non possano trarre un ingiusto e abnorme profitto sulle spalle delle cittadine e dei cittadini più bisognosi e sollecitano i Comuni soci di Hera ad assumere e a condividere decisioni nette che vadano nella direzione da noi richiesta".