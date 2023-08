Fare il pieno sta diventando un lusso. In città solo in dieci impianti la benzina è sotto il prezzo di 1,90 euro al litro

Anche a Forlì fare il pieno è praticamente un lusso. In città la verde, in modalità self, sfiora i 2 euro. Il prezzo medio per la benzina in Emilia Romagna lunedì mattina era di 1,941 euro al litro, ma ci sono alcune compagnie che presentano alla pompa prezzi superiori, oscillando tra 1,954 e 1,996 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel, il prezzo medio in regione è di 1,842 euro al litro, ma anche per questa tipologia di carburante ci sono variazioni all'insù, tra 1,874 e 1,936 euro al litro.

Tuttavia è possibile fare rifornimento in stazioni di servizio con prezzi al di sotto della media regionale. Dando uno sguardo all'Osservaprezzi Carburanti del Ministero, nel raggio di 10 chilometri sono stati individuati 58 impianti. Ebbene, in 24 benzina e diesel sono oltre al media, mentre i restanti presentano prezzi "più convenienti". E' possibile ad esempio trovare la verde al di sotto dei 1,90 euro al litro a Meldola, dove è forte la concorrenza tra le compagnie per effetto della presenza dell'area di servizio "Conad". Per un litro di verde occorrono 1,899 euro, mentre il gasolio viaggia a 1,799 euro al litro.

Nel resto del territorio, nelle stazioni di servizio che presentano prezzi sotto la soglia regionale la verde oscilla tra 1,879 e 1,939 euro al litro, mentre il gasolio tra 1,779 e 1,839 euro al litro. In città ad esempio sono dieci gli impianti di rifornimento dove è possibile trovare la benzina sotto il prezzo di 1,90 euro al litro, mentre solo in quattro stazioni il diesel è non supera gli 1,80 euro al litro.