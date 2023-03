Carovita, accelerano i prezzi dei beni alimentari: le difficoltà si estendono dai consumatori alle imprese

Accelerano i prezzi dei beni alimentari. A tracciare l'analisi è Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, spiega i dati relativi all’inflazione che vede a febbraio un valore del 9,1%. "L'aumento è in media del 12,9% con punte massime del 55% per lo zucchero di cui l’Italia è fortemente deficitaria e del 44% per l’olio di semi, soprattutto quello di girasole - afferma Bernabini -. Le difficoltà si estendono infatti dalle tavole dei consumatori alle imprese per le quali si sono registrati nell’anno di guerra aumenti dei costi dal vetro alle etichette, dal cartone ai barattoli di banda stagnata, dai mangimi al gasolio".

"Per difendersi dagli aumenti 8 cittadini su 10 (80%) hanno preso l’abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare per mettere sotto controllo le spese d’impulso e frequentano con sempre più entusiasmo e piacere il nostro Mercato Coperto di Campagna Amica, in viale Bologna 75 che permette una spesa a km0, sana e gustosa, consentendo contemporaneamente un taglio allo “scontrino” grazie ai giusti consigli di conservazione dei prodotti freschi, acquistati dai banchi del circuito campagna amica", prosegue il presidente di Coldiretti.

"La spinta attuale verso uno stile di vita ed un consumo più sostenibile, ha portato le imprese agricole ed i mercati ad incrementare l’offerta di prodotti, attività e servizi innovativi per sportivi, curiosi e ambientalisti o anche semplicemente famiglie attente al costo della vita, ma con un’esigenza di salubrità", precisa Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena. "Proponiamo alle famiglie un consumo sano e consapevole per uno stile di vita legato al benessere psicofisico - conclude Anna Pirillo, responsabile di Campagna Amica Forlì-Cesena Rimini e de del Mercato di Viale Bologna, 75 - per questo motivo gli appuntamenti al nostro mercato valorizzano un approccio sempre legato alla salute e all’equilibrio mentale".