La siccità e la guerra si abbattono sul carrello della spesa: vola il prezzo del pane e della pasta

L’estate in via di conclusione è stata una delle più calde e siccitose mai registrate in Europa con una temperatura superiore di 1,87 gradi alla media per effetto del valori estremi fatti registrare in Spagna ed in Italia. La siccità e la guerra si abbattono sul carrello della spesa con prezzi in salita fino al 64% (olio di semi) rispetto all’anno 2021. E’ quanto emerge dallo studio della Coldiretti sulla base delle rilevazioni Istat relative all’inflazione. "I prezzi di cibi e bevande sono balzati in media del 6,4% con aumenti a doppia cifra - sottolinea Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena - anche per la pasta (+14%), carne di pollo (+12%), verdura fresca (+12%) e frutti di mare (+10%) ma crescono anche quelli di gelati a +10%, uova (+9%) e pane (+8%) rispetto allo stesso periodo scorso anno. Al nostro Mercato di Campagna Amica di Forlì, però, è possibile abbattere il costo della spesa facendo acquisti sani, genuini e che, osservando le corrette indicazioni di conservazione, durano più a lungo, pur mantenendo le giuste caratteristiche organolettiche".

“La spinta attuale verso uno stile di vita ed un consumo piu’ sostenibile, ha portato le imprese agricole ed i mercati ad incrementare l’offerta di prodotti, attività e servizi innovativi per sportivi, curiosi e ambientalisti o anche semplicemente famiglie attente al costo della vita, ma con un’esigenza di salubrità", precisa Alessandro Corsini Direttore di Coldiretti Forlì-Cesena. "Proponiamo alle famiglie un consumo sano e consapevole per uno stile di vita legato al benessere psicofisico", conclude Anna Pirillo Responsabile di Campagna Amica Forlì-Cesena Rimini e de del Mercato di Viale Bologna, 75 -. Per questo motivo gli appuntamenti al nostro mercato valorizzano un approccio sempre legato alla salute e all’equilibrio mentale”.Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597