Casa, Confedilizia Forlì-Cesena: "In Italia si punisce il risparmio immobiliare”

"In Italia, Paese del risparmio immobiliare, si punisce proprio il risparmio immobiliare”. Così Confedilizia Forlì-Cesena rende pubblico, in linea con l’Associazione a livello nazionale, tutto il suo disappunto per la revisione del catasto. "La trasformazione del catasto italiano da reddituale in patrimoniale porterà alla predisposizione di un aumento incontrollato della tassazione sugli immobili", osservano il presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli, il presidente vicario Stefano Senzani e il segretario Vincenzo Bongiorno.

"Lo scopo della norma -proseguono - è noto e, come rilevato dal nostro presidente nazionale Giorgio Spaziani Testa, l’intento della revisione del catasto è quello indicato nella relazione che accompagna il disegno di legge: predisporre, appunto, l’aumento dell’imposizione immobiliare, con buona pace di chi ancora si ostina a propagandare la storiella dell’innocente mappatura o del semplice aggiornamento statistico".

Confedilizia Forlì-Cesena poi aggiunge: “Un sincero ringraziamento va alle cinque forze politiche (Lega, Forza Italia, Coraggio Italia, Fratelli d’Italia, Alternativa) che si sono opposte fino all’ultimo, mantenendo gli impegni assunti e compiendo, quelle di maggioranza, anche l’atto di responsabilità di proporre una soluzione di compromesso, respinta senza spiegazioni. L’auspicio è che queste forze politiche non mollino la presa, insistendo anche nell’aula della Camera e in Senato per la soppressione di questa norma suicida e contrastando con vigore l’ipotesi, che sarebbe inaudita, dell’imposizione del voto di fiducia su un disegno di legge delega di riforma fiscale".