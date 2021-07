Cashback, arriva lo stop alla sperimentazione. Tornerà nel 2022 con alcune modifiche

Stop al cashback e supercashback. Il programma per incentivare i pagamenti elettronici e contrastare l'evasione fiscale dovrebbe ripartire il primo gennaio 2022 secondo quanto prevede il decreto lavoro approvato dal Consiglio dei ministri. Nello schema entrato in consiglio dei ministri, i rimborsi relativi ai pagamenti con pos nel primo semestre 2021 saranno erogati entro il 30 novembre.

L'eventuale ritorno del cashback è previsto con una modifica nelle "restituzioni": i rimborsi per gli acquisti con carta effettuati nel primo semestre 2022 saranno infatti erogati entro il 30 novembre 2022. Prima era previsto il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo. Il provvedimento stabilisce inoltre il termine di 120 giorni per fare un reclamo e 30 concessi a Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici, per valutarli.