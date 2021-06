Aeroporto, FA: "Rimborso totale o sostituzione biglietto per i voli cancellati. Non ci saranno altre modifiche"

"I voli programmati da Forlì non subiranno modifiche". FA Srl, la società che gestisce l'aeroporto "Ridolfi", interviene così dopo che alcune compagnie aree hanno ridefinito i piani di volo, cancellando alcune tratte estere e nazionali. "Nonostante la situazione riguardante la pandemia sia in continuo miglioramento, non bisogna dimenticare che il mondo dell’aviazione ha vissuto una crisi senza precedenti nell’ultimo anno e mezzo a causa del Covid-19 - interviene Forlì Airport -. Per questo motivo molti vettori sono stati costretti a riprogrammare o addirittura ad annullare voli per colpa delle restrizioni di alcuni paesi europei e di altre problematiche legate al Covid-19. Questo scenario ha toccato tutti gli aeroporti italiani e anche quello di Forlì, con le quattro compagnie aeree operanti che hanno dovuto adattare i loro piani alle mutate circostanze, garantendo comunque la massima tutela agli utenti".

"A tutte le persone che si sono viste annullare il volo sarà garantito il rimborso totale del biglietto da parte delle compagnie aeree o la sostituzione con un altro volo - viene puntualizzato -. Desideriamo evidenziare che le compagnie aeree operanti a Forlì al fine di fornire la migliore assistenza possibile, sovente stanno offrendo dei voli gratuiti per scusarsi dei disagi arrecati loro malgrado. FA srl, che non può che prendere atto delle decisioni prese dalle compagnie, conferma che gli attuali voli in programma non subiranno ulteriori modifiche, rendendo così il set di destinazioni proposto valido e ricco e acquistabile in serenità".

Le tratte

Da lunedì Air Dolomiti ha attivato la tratta che collega la città mercuriale con Monaco Di Baviera: imbarcandosi da Forlì attraverso l’hub tedesco si possono raggiungere oltre cento destinazioni europee e intercontinentali come ad esempio New York, Los Angeles, Tokyo e il Sud-est asiatico. Dal 19 luglio partiranno i voli di Air Horizont destinazione Amburgo e Bilbao. Lumiwings collegherà via Seganti con Palermo, Trapani, Lodz, Zante e Cefalonia, mentre Ego Airways Folrì volerà destinazione Olbia, Cagliari, Comiso, Catania, Lamezia Terme, Mykonos e Ibiza

FA sottolineare infine "che problematiche anche più vaste ed importanti, riguardanti note compagnie aeree operanti anche nel più grande aeroporto della regione, hanno portato alla cancellazione di decine di voli per paesi come ad esempio la Grecia, non ricevendo l’attenzione mediatica che è stata riservata nei confronti delle compagnie aeree operanti nel nostro scalo. Il Ridolfi vuole essere l’aeroporto al servizio del territorio e un punto fermo e sicuro per coloro che vogliono viaggiare".