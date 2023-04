La compagnia assicurativa finisce in amministrazione straordinaria: "grande angoscia" per i risparmiatori

"Grande preoccupazione e angoscia". Sono giorni di attesa per i risparmiatori che hanno sottoscritto una polizza con "Eurovita", la compagnia commissariata lo scorso 31 gennaio. L'Ivass, l'istituto di vigilanza, ha sospeso temporaneamente, fino al 31 marzo "la facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione". Questo per arginare la fuga della clientela e un possibile smottamento del capitale. "Da diversi giorni i nostri uffici sia a Forlì che a Cesena ricevono ogni giorno decine e decine di persone e di telefonate dai nostri concittadini-risparmiatori in merito alle varie notizie relative al commissariamento dell’Eurovita chiedendo di essere tutelati ed informati", spiega Milad Jubran E. Basir, presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena.

"I risparmiatori esprimono grande preoccupazione e angoscia in quanto a seguito del blocco dei riscatti non sanno quale sarà la sorte dei loro investimenti. Vi è un’Amministrazione straordinaria della società ed è stato nominato un Commissario - prosegue Basir -. Federconsumatori Forlì-Cesena, forte della sua esperienza in questo campo ,informa tutte i cittadini coinvolti in questa storia che i nostri uffici sono già operativi e sono in grado di fornirvi tutte le consulenze e informazioni e le pratiche utili finalizzate a tutelare i vostri investimenti". Gli uffici sono raggiungibili tutta la settimana dal lunedì al venerdì telefonando ai seguenti numeri: per Forlì 0543.371170, per Cesena 0547.642134 oppure è possibile inviare una mail a info@federconsumatorifc.it.