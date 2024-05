Caso ex Crai, l'annuncio dei sindacati: "Cambio di direzione della nuova proprietà, retromarcia sugli esuberi"

Si è svolto martedì il secondo incontro in Provincia, alla presenza del Comune di Forlì e dell’Agenzia per il Lavoro Emilia Romagna. "Nell’incontro, con nostra sorpresa, Mood Maison ha dichiarato il rientro di tutte le posizioni in esubero, rappresentando un notevole cambio di direzione rispetto a quanto emerso nel precedente incontro in Provincia del 29 aprile - annunciano Mirela Koroveshi (Filcams Cgil), Matteo Fabbri (Fisascat Cisl) e Gennaro Prezioso (Uil Forlì) -. Tuttavia, i facili “cambiamenti d’umore” in merito al reale numero di maestranze necessarie per l’attività di quel punto vendita e la mancata esposizione di un chiaro piano commerciale, non forniscono sufficienti garanzie occupazionali per il prossimo futuro dei lavoratori. Venerdì si terrà l’incontro alla presenza dell’Agenzia per il lavoro per la cassa integrazione straordinaria richiesta da Mood Maison e ci aspettiamo entro quella data proposte concrete".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp