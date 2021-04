Cassa Depositi e Prestiti e progetti: evento online con la Fondazione Carisp

Martedì, alle 10.30, verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma l’evento digitale “L’impegno di CDP per le imprese dell’Emilia-Romagna”

Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, insieme a Fondazione di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, lo scorso novembre hanno siglato l’accordo di collaborazione territoriale grazie al quale è stato aperto il primo punto informativo regionale presso la sede della Camera di Commercio di Modena, all’interno del progetto “Spazio Cdp” esteso a diverse altre città italiane. In base all’accordo, successivamente sono stati aperti - e risultano già operativi - gli Spazi Cdp di Forlì e Parma.

L’intesa rientra nel progetto di collaborazione tra Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa Depositi e Prestiti e ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Cdp sul territorio e la cooperazione con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio di imprese e enti pubblici locali. Il supporto di Cassa Depositi e Prestiti al tessuto imprenditoriale Emiliano-Romagnolo è già sostanziale e testimoniato dalle evidenze dell’ultimo biennio: dal 2019 ad oggi, ha erogato oltre 1,7 miliardi di euro per supportare circa 10.300 imprese dell’Emilia-Romagna. Tra gli esempi di operazioni si ricordano i finanziamenti a supporto degli investimenti in crescita, ricerca e sviluppo e innovazione di Bonfiglioli Riduttori, Liu Jo, Bormioli e Gruppo Romani, e a sostegno dell'internazionalizzazione di Newlat Food, nonché l'operazione con Bucci Automation attraverso il programma Export Elite Basket Bond, volto a facilitare l'accesso al credito di pmi e Mid Cap.

Martedì, alle 10.30, verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Cdp Live (https://live.cdp.it/) l’evento digitale “L’impegno di CDP per le imprese dell’Emilia-Romagna”, il primo realizzato nell’ambito della collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in seguito all’apertura dello “Spazio Cdp". Sarà un’importante occasione di confronto per la ricerca di concrete opportunità per il rilancio e la crescita del tessuto imprenditoriale locale, in un momento storico ed economico difficile per l’intero Paese. All’evento parteciperanno Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, Roberto Pinza; presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì; Alberto Zambianchi, presidente Unioncamere Emilia-Romagna; Paolo Maggioli, presidente Confindustria Romagna; Matteo Rusciadelli, responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Mid Corporate Centro Sud Cdp; e Alberto Castronovo, Gestione e Sviluppo Relazioni Istituzioni Finanziarie CDP.