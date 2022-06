"50 special", nata nel 1972: la storica azienda celebra il mezzo secolo di vita

Un prestigioso traguardo, che sarà celebrato sabato con una grande kermesse dedicata a collaboratori, clienti e fornitori. Casta, realtà associata a Confartigianato di Forlì e specializzata nella produzione di sistemi di cottura e cucine, festeggia il cinquantesimo anno di attività. Nata nel 1972 dall’idea imprenditoriale di Remo Cangini, Casta ha saputo mantenere nel corso della sua evoluzione aziendale quei principi di affidabilità, flessibilità, efficienza, qualità e dinamismo che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Con i suoi tre stabilimenti di via Fratelli Lumière (produzione, logistica e magazzino) e un indotto di circa 50 dipendenti, l'obiettivo del gruppo Casta guidato oggi da Loretta Carbonetti, Maurizio Casanova e Paolo Valmorri è sempre la qualità dei sistemi di cottura, progettati e costruiti fin nei minimi particolari per renderli un prodotto unico e duraturo.

Grazie alla flessibilità del suo team e alla capacità di rimodellare l’offerta produttiva alle nuove esigenze del mercato, Casta esporta le sue cucine in America Latina, Asia, Africa, Europa e Stati Uniti. “Casta è un'eccellenza e un vanto per il nostro territorio - sono le parole dette dal sindaco Gian Luca Zattini in occasione di un incontro svolto in azienda nell'ottobre del 2021 - lo spirito imprenditoriale, la voglia di mettersi in gioco e la capacità di affrontare nuove sfide di tutto il gruppo dirigente rappresentano un elemento preziosissimo per la valorizzazione dei nostri mercati e il futuro dei nostri giovani. Qualità e passione sono le stelle polari di Loretta Carbonetti e di tutto il suo staff".

"Casta, grazie al lavoro di squadra dei soci Loretta Carbonetti, Maurizio Casanova e Paolo Valmorri, può contare su un vasto catalogo di cucine, standard, etniche e personalizzabili che da Forlì vengono esportate in tutto il mondo - spiegano da Confartigianato -. L’ottima visibilità in termini di marketing dell’azienda forlivese, le ha, infatti, permesso di essere conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, forte di una capacità produttiva che spazia dallo standard a una linea dedicata alla cucina etnica e orientale e una su misura. L’ampiezza del catalogo è frutto del dinamismo interno alla struttura; la capacità di soddisfare le richieste dei clienti, mettendo in linea anche un singolo ordine, si armonizza con la costante attenzione alle nuove tendenze del mercato, così da poter ideare e offrire soluzioni innovative, presentate alle più importanti fiere di settore e attese con interesse dai clienti internazionali. A Forlì vengono seguite tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla produzione, costituendo di fatto un fiore all’occhiello dell’economia locale".