La forlivese Cbweed raggiunge i cento negozi in Europa: "Anche noi facciamo la storia della cannabis"

Cbweed inaugura il punto vendita numero 100. Alla chiusura dell’anno 2022, Cbweed, una realtà imprenditoriale forlivese, taglia un importante traguardo: 100 negozi in Europa. L’azienda specializzata in produzione e vendita di cannabis light ha aperto le sue porte nel 2017, con l'inaugurazione di un piccolo negozio in centro a Forlì; da allora, passo dopo passo, ha conquistato con i suoi prodotti prima l’Italia e poi l’Europa.

Grandi città come Roma, Milano, Torino, ma anche realtà più remote come Grottaglie e Monfalcone, per poi passare dalle capitali europee, con Madrid, Lisbona, Praga, Parigi, Riga, Tallinn e perfino Andorra. Spiega una nota dell'azienda: "L’intero franchising dà lavoro a oltre 200 persone (tra azienda agricola, magazzini, negozi e uffici), ha un indotto che supera i 3 milioni di euro annui e quindi apporta valore economico a Forlì e in Italia. Non solo: l’impresa figura nei primi posti della lista “Leader della Crescita”, stilata dal Sole24ore e che prende in esame le aziende italiane che hanno ottenuto il maggior aumento di fatturato tra il 2017 e il 2020".

Continua la nota aziendale: "Per Cbweed ogni negozio è un punto d’incontro con nuovi clienti e istituzioni, un passo concreto per combattere i pregiudizi e far toccare con mano il valore del suo prodotto. Per festeggiare questo incredibile traguardo, venerdì scorso l’azienda ha organizzato un evento al Grand Hotel di Forlì invitando dipendenti, partner e collaboratori per ringraziarli dell’impegno e della fiducia, senza i quali sarebbe stato impossibile raggiungere questo grandissimo risultato, come ribadito nel suo discorso dal CEO Riccardo Ferrini, che ha poi aggiunto: 'Quando racconteranno la storia della Cannabis, dovranno parlare anche di noi!'".