Una giornata dedicata all’unione: la storica azienda festeggia i 45 anni con un regalo speciale ai dipendenti

Una giornata dedicata all’unione, è così che si è presentata la festa aziendale per i 45 anni della forlivese Frigotermica, formata da quattro soci, Valerio Carpi, Gianluca Matulli, Alberto Giovannetti, Luca Petreti e una trentina di dipendenti. "Ci siamo voluti dedicare “una giornata di lavoro” retribuita in spiaggia, organizzata con trasferimento di tutti e trenta i dipendenti, per sbarcare a Cervia e trascorrere una giornata insolita con sport, sfide e pranzo - spiegano -. Durante i festeggiamenti abbiamo premiato tutti i collaboratori con un riconoscimento produzione. All’incontro hanno preso parte il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Daniele Mezzacapo. Frigotermica dal 1978 realizza impianti termici, elettrici, di climatizzazione, alimentati ad energie rinnovabili, e fornisce manutenzione e assistenza specializzata per abitazioni civili, locali commerciali e realtà industriali.