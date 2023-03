Centocinquanta buyer internazionali presenti a Fieravicola: focus sul Mediterraneo, Algeria ospite d'onore

Centocinquanta buyer internazionali saranno presenti, per la prima volta, alla prossima edizione di Fieravicola che si terrà dal 3 al 5 maggio a Rimini. Un risultato straordinario raggiunto grazie a un forte impegno nello sviluppo internazionale della manifestazione e la collaborazione di ICE, l’Agenzia Italiana per la promozione all'estero. I buyer provengono dal nord Africa, Sahel, Turchia ed Est Europa. "La presenza alla manifestazione di un numero così cospicuo di interlocutori esteri assicura la svolta internazionale che è stata uno degli obiettivi strategici di questi anni, nonostante le difficoltà del periodo legate alle crisi sanitarie e internazionali - dichiara il presidente di Fieravicola Renzo Piraccini - Oggi possiamo dire che questa caratterizzazione internazionale ha buone fondamenta e che il bacino del Mediterraneo potrà divenire uno dei focus principali per le iniziative future dedicate alla filiera avicola”.

In questo contesto l’Algeria sarà presente come paese ospite d’onore a Fieravicola con una delegazione, un risultato confermato dalla decisione istituzionale di partecipare pervenuta in questi giorni e raggiunto grazie all’impegno di Ice Algeri e del suo direttore Gabriele Barone. A seguito della forte presenza di operatori internazionali che caratterizzerà la prossima edizione della manifestazione, gli espositori potranno usufruire del servizio di piattaforma b2b per fissare gli appuntamenti business preventivamente. La piattaforma sarà attiva già a inizio aprile così da consentire di comporre una fitta agenda di contatti.

Si ricorda che la manifestazione, organizzata da Fieravicola srl in collaborazione con Assoavi e UnaItalia, si propone come vetrina specializzata in cui presentare l’intero processo produttivo del comparto avicolo, ad iniziare dalle carni bianche e dalle uova e comprendendo tutte le sue segmentazioni: dalla mangimistica e la genetica, alle tecnologie e impianti di lavorazione e confezionamento, trasporto e logistica, attrezzature agricole per zootecnia, tecnologie per la sostenibilità ambientale, marketing. Fieravicola sarà occasione di contatti business e di momenti di approfondimento grazie a una importante convegnistica sui principali focus di interesse della filiera, i cui dettagli si stanno definendo e completando in questo mese di marzo. Fieravicola si svolgerà dal 3 al 5 maggio in contemporanea a Macfrut al Rimini Expo Centre. La sinergia tra le due fiere ha infatti dimostrato di creare un appuntamento che funge da grande hub per l’agrifood e ne potenzia l ’appeal internazionale.