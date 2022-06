Centosessanta anni di storia, l'azienda che evolve: elezioni Rsu, Fiom primo sindacato

Negli scorsi giorni si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu dell'azienda Babbini, storica e importante azienda della vallata del Bidente, fondata circa 160 anni fa e che opera nel settore saccarifero e che per rispondere alle esigenze di un mercato, prevalentemente straniero, in continua evoluzione, negli ultimi tempi sta cercando di differenziare l'applicazione delle presse. La Fiom si attesta come sindacato di maggioranza presente in azienda.

"Molto importante il dato dell'affluenza al voto - rimarca Mirko Balestri della Fiom Cgil -. Circa il 70% dei dipendenti della Babbini ha partecipato al voto e espresso la propria preferenza, dimostrando un alto livello di coinvolgimento nelle dinamiche di rappresentanza e confermando il buon lavoro svolto dalla Fiom sino ad ora, attribuendole il 68% di preferenze.

"L’alta partecipazione al voto è emblematica di quanto sia sentita al giorno d’oggi, la necessità di fare quadrato, sentirsi rappresentati, e contrattare miglioramenti sia salariali che di salute e sicurezza sul lavoro, continuando così il lavoro intrapreso fino ad oggi", conclude Balestri.