Cgil Emilia Romagna, ecco la nuova segreteria: c'è anche il forlivese Paride Amanti

C'è anche Paride Amanti nella nuova segreteria regionale della Cgil Emilia Romagna. L'assemblea generale, riunitasi venerdì mattina al circolo Arci di San Lazzaro, ha eletto la nuova segreteria regionale alla presenza della segretaria nazionale Tania Scacchetti. La proposta avanzata dal segretario generale della Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri è stata approvata dai 171 membri dell’Assemblea generale (su 245 aventi diritto al voto) con 159 voti favorevoli (pari al 94,64 % dei consensi). La nuova segreteria è composta da Paride Amanti, Marina Balestrieri, Fiorella Prodi, Maurizio Lunghi (già componenti della precedente segreteria) e da due nuovi ingressi, quello di Maritria Coi e di Gianluca Zilocchi.

Amanti è nato a Predappio il 24 luglio del 1963, iniziando il suo percorso sindacale nel 1984 come delegato Filcams della Coop Mercurio Romagnolo Conad. Nel 1990 è entrato nel gruppo dirigente della Camera del Lavoro di Forlì con l'incarico di responsabile di zona della Val Montone fino al 1993, anno in cui è stato eletto nella segreteria della Fiom di Forlì, categoria di cui è diventato segretario generale nel luglio del 2001. Contestualmente ha assunto l'incarico di segretario confederale della Camera del Lavoro con delega alla sicurezza sul lavoro e politiche industriali. Nel 2009 è stato eletto segretario generale della Fillea di Forlì. Dal 12 marzo 2012 ha assunto l'incarico di segretario generale della Camera del Lavoro di Forlì. Dal febbraio del 2019 è entrato a far parte della segreteria della Cgil Emilia-Romagna.