Chimica, importante acquisizione di Celanese: accordo per 11 miliardi di dollari

Celanese Corporation, azienda globale di prodotti chimici e materiali speciali, ha annunciato la firma di un accordo definitivo per acquisire la maggioranza del business Mobility & Materials di DuPont per 11 miliardi di dollari in contanti. Celanese acquisirà un ampio portafoglio di termoplastici ed elastomeri ingegnerizzati, marchi e proprietà intellettuale rinomati nel settore, beni di produzione globali e un'organizzazione di livello mondiale.

"L'acquisizione del business di Mobility & Materials è un importante passo strategico in avanti e mette Celanese nella posizione preminente come azienda globale di materiali speciali - ha detto Lori Ryerkerk, presidente e amministratore delegato -. Per quasi un decennio, abbiamo implementato, migliorato e sempre più esteso il modello commerciale Engineered Materials per generare valore per gli azionisti. Mobility & Materials sarà un'aggiunta di alta qualità a Engineered Materials e sbloccherà opportunità significative per generare ulteriore valore per i clienti e gli azionisti. Siamo ansiosi di dare il benvenuto al team di Mobility & Materials in Celanese e di elevare insieme la crescita futura e la generazione di cassa del portafoglio combinato di Celanese".

"L'attività di Mobility & Materials è una risorsa di materiali speciali unicamente complementare a Engineered Materials, che abbraccia prodotti, aree geografiche e mercati finali - ha detto Tom Kelly, senior vice president Engineered Materials -. Questa acquisizione migliora notevolmente il portafoglio prodotti di Engineered Materials aggiungendo nuovi polimeri, marchi rinomati nel settore, tecnologia di prodotto leader e integrazione a ritroso nei polimeri critici. Siamo ansiosi di combinare la leadership tecnologica e di prodotto di Mobility & Materials con l'eccellenza commerciale e il modello di coinvolgimento dei clienti di Engineered Materials per accelerare la nostra crescita in applicazioni di alto valore, tra cui la future mobility, la connettività e il settore medico".

Mobility & Materials è un produttore specializzato a livello mondiale di termoplastici ed elastomeri tecnici che servono una varietà di usi finali, tra cui il settore automotive, elettrico ed elettronico, beni di consumo e applicazioni industriali. Il portafoglio di prodotti Mobility & Materials acquisito comprende numerosi materiali speciali con posizioni di leadership globale nei nylon, nylon speciali, poliesteri ed elastomeri. Secondo i termini dell'accordo definitivo, Celanese acquisirà la maggioranza del business di Mobility & Materials per un prezzo di acquisto di 11 miliardi di dollari. Si prevede di raggiungere sinergie di run-rate di circa 450 milioni come risultato della misura altamente complementare dei business. L'acquisizione dovrebbe aumentare immediatamente l'utile per azione rettificato, con un aumento previsto di 4 dollari o più per azione una volta raggiunte le sinergie complete entro il 2026. La transazione dovrebbe chiudersi intorno alla fine del 2022.