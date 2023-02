Il negozio di intimo sta per abbassare per sempre le serrande. Per svuotare gli scaffali ecco la svendita a peso

Ultimi giorni di svendita prima della chiusura definitiva. Il negozio di "Moda più" di corso Garibaldi, da sabato sera, abbasserà per sempre le serrande. Resteranno aperti gli altri due negozi della catena di intimo forlivese, quello in via Curiel e l'altro in corso della Repubblica. E per terminare nel miglior modo possibile l'ufficio commerciale ha pensato a una svendita speciale, una svendita a peso. Nel centro del negozio, per venerdì e sabato, è stata piazzata una bilancia dove i clienti appoggeranno la merce acquistata che, di qualunque tipo sia, verrà pagata 10 euro al chilo. Una canottiera intima, quindi, che pesa 70 grammi, per fare un esempio pratico, costerà 70 centesimi.

"Ovviamente il grosso l'abbiamo già venduto - spiega un'addetta alla vendita - ma di merce ne è rimasta ancora. Ci sono slip uomo e donna, canottiere, reggiseni, qualche pigiama, un po' di abbigliamento per bambino. Insomma c'è ancora modo di fare degli affari". Quando è stata data la notizia della chiusura del punto vendita di Corso Garibaldi, proprio dalle pagine di Forlitoday, era stato detto che nell'intenzione della direzione c'era l'apertura di un altro punto vendita, più lontano dai due che rimangono aperti. Ma per ora - è stato confermato - il nuovo negozio da allestire non è stato ancora trovato.