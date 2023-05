Ci si può promuovere come artigiani anche su Instagram: un webinar gratuito di Cna

Il lavoro dell’artigiano è prezioso e come tale deve essere valorizzato e ben comunicato. L’artigiano parte da un’idea che trasforma in un oggetto, creato e lavorato a mano, anche grazie alla sua esperienza, conoscenza e capacità di innovazione. Gli artigiani lavorano nelle botteghe, ma per farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio, oltre a partecipare a mercati, eventi e fiere, utilizzano sempre più spesso i social network, che ad oggi sono una grande opportunità per aumentare la visibilità dei loro prodotti.

Oggi Instagram, in particolare, è un grande alleato per chi desidera vendere le proprie creazioni artigianali. Ma come capire quali sono le cose più importanti da sapere e le migliori strategie da mettere in atto? Cna Artistico e Tradizionale Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito, giovedì alle 18, per conoscere tutto quello che occorre sapere per la perfetta promozione su Instagram.

Grazie ai preziosi consigli di Eleonora Succi, esperta di Comunicazione Social, specializzata in percorsi di marketing su Instagram per piccole e medie attività artigiane, verrà approfondito l’uso di questo social network al fine di utilizzarlo come vera e propria vetrina online e saranno discusse le migliori strategie da adottare e gli errori da evitare per sfruttare al massimo le opportunità che offre.

Il programma prevede un introduzione sul "perché essere presenti su Instagram come artigiani", quindi focus su "Come gli artigiani devono comunicare su Instagram: l’importanza del personal branding"; "Cosa non deve mancare nel profilo di un artigiano: l’ottimizzazione profilo"; "Content Strategy per artigiani: come strutturarla"; e "Buoni esempi da cui prendere spunto".