Cibo, vino, libri e vestiti: i forlivesi non rinunciano alla corsa ai regali e tornano nei negozi

"I forlivesi non intendono rinunciare ai regali natalizi". E in particolare, "dopo l’incertezza e le limitazioni di questo periodo e nei prossimi dieci giorni intendono recarsi nei negozi al dettaglio per acquistare i pacchetti da mettere sotto l’albero. La pandemia, però, ha drasticamente ridotto i consumi anche nel nostro territorio". È quanto emerge dalle elaborazioni condotte dall’Ufficio Economico della Confesercenti, sulla base di un'indagine condotta da Swg sulle intenzioni di acquisto dei consumatori in vista delle prossime feste natalizie.

Il 28% degli intervistati ha dichiarato di avere ridotto nel 2020 i propri consumi e quelli della sua famiglia, ma il 35% è intenzionato a spendere le stesse cifre del 2019 in occasione di questo Natale e un 5% spenderà addirittura di più; il 57% farà economia cercando di risparmiare. Il 52% ha dichiarato di non aver ancora provveduto ad acquistare i regali e, quindi, nei prossimi giorni si potrà assistere a un flusso consistente verso la rete commerciale anche se il 15% delle persone condizionerà i propri acquisti a seguito di chiusura o restrizioni negli orari dei negozi. I provvedimenti che sono stati presi o potranno essere adottati sulle limitazioni di aperture e orari, sono e saranno in grado di determinare anche la quota di consumi delle famiglie forlivesi.

I prodotti che verranno acquistati in questo periodo saranno soprattutto cibo e vino (39%), libri (39%), abbigliamento (36%), giocattoli (27%), e prodotti tecnologici (25%). I regali saranno soprattutto rivolti a bambini, coniugi e partner, mentre si limiteranno quelli per sé stessi (31%), per parenti (31%) e amici (29%). Per una famiglia su quattro si cercherà di contenere la spesa per pranzi e cene di Natale e Capodanno.

La pandemia, in ogni caso, ha favorito l’espansione delle vendite online, infatti il 59% di chi ha già comprato i regali di Natale lo ha fatto tramite il commercio elettronico. "Le misure di restrizioni imposte ai negozi fisici e ai mercati, ma anche agli spostamenti della clientela tra le regioni e tra i comuni hanno, dunque, fortemente penalizzato la rete fisica del commercio al dettaglio orientando buona parte degli acquisti natalizi anche verso piattaforme dell’e-commerce con sedi all'estero, favorendo cosi la concorrenza sleale di questi colossi sul mercato che riescono a godere di tassazioni particolarmente favorevoli", spiega Confesercenti.

L'indagine ha anche cercato di capire quali siano le preoccupazioni maggiori, rispetto ai prossimi mesi, ed è emerso come queste riguardino principalmente la diffusione della pandemia e la situazione economica italiana, segnalate rispettivamente dal 53% e dal 50% degli intervistati, i quali indicano, inoltre, come priorità dell’agenda politica del 2021 la vaccinazione contro il Covid-19, il rilancio dell’occupazione e le politiche per favorire la crescita economica.

Con il passaggio alla zona gialla della Regione, avvenuto lo scorso sei dicembre, e la riapertura delle attività di ristorazione, sebbene molto limitata, i negozi, soprattutto quelli di vicinato, puntano ad invertire la tendenza negativa degli ultimi mesi, scommettendo sul servizio e sulla tradizione. Continua però ad apparire incomprensibile la chiusura, prevista dal Dpcm del 4 dicembre, dei negozi non alimentari presenti nei centri, nelle gallerie commerciali e nei mercati nei giorni prefestivi e festivi.

Per Fabio Lucchi, funzionario di Confesercenti Forlì, "i dati non fanno che confermare la crisi dei consumi di questo 2020 e come, di conseguenza, siano a rischio molte attività provate da periodi di chiusure o semi-lockdown. Emerge anche, però, qualche segnale di fiducia per l'immediato e il riconoscimento del ruolo esercitato dagli esercizi di vicinato che sono tornati ad essere un riferimento importante per i cittadini ma la concorrenza spesso sleale dei grandi gruppi sul web non è più sostenibile per chi ha spese fisse importanti come i piccoli negozi dei centri storici".

Per questo motivo, Confesercenti chiede con forza "l’apertura di un tavolo di crisi per definire regole certe per tutti e politiche ad hoc per questo settore, con alcune misure che hanno carattere di urgenza come una moratoria, e non solo uno spostamento in avanti, del pagamento delle imposte e un sostegno importante alle piccole e medie imprese in questo periodo di grande difficoltà, ma anche incentivi per una ripresa che auspichiamo vicina e ci consenta di lasciarci alle spalle uno dei periodi più bui e tormentati sia sotto il profilo sanitario che economico".