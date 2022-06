Azienda forlivese del turismo entra nel programma Elite di Borsa Italiana: "Investiamo sul capitale umano"

La società forlivese Club del Sole, che opera nell'ambito del turismo e della gestione di villaggi e campeggi, entra in Elite, il programma di Borsa Italiana dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita. Commenta Francesco Giondi, amministratore di Club del Sole: “Il programma Elite nasce per la formazione e il tutoring delle imprese che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale. Affianca le imprese attraverso iniziative di formazione e le accompagna in un processo di cambiamento culturale e organizzativo. Ecco perché abbiamo deciso di prendervi parte: siamo focalizzati sull’aspetto culturale, non su quello finanziario. L’investimento sul capitale umano è un elemento essenziale per la crescita di un’azienda contemporanea, ancora di più nel settore dell’ospitalità, dove il fattore umano è decisivo”.

Il focus e l’attenzione di Club del Sole sono infatti concentrati su tre linee strategiche di sviluppo aziendale. La prima è una linea che lavora e insiste sul posizionamento strategico di marca. "L’azienda continuerà a migliorare, arricchire e potenziare i servizi che i suoi ospiti trovano e troveranno nei villaggi, migliorando il grado di comfort e di soddisfazione. Il punto di arrivo sarà il definitivo passaggio da Camping Village a Village per essere il punto d’incontro “pop” tra le boutique dell’open air e l’ospitalità per tutti", sostiene una nota. La seconda linea di sviluppo prevede una crescita controllata in termini di offerta e di prodotto per consolidare ulteriormente la leadership di vacanza all’aria aperta all’italiana verso segmenti di mercato (come la montagna) o territori (come il Sud Italia). La terza linea di sviluppo prevede di continuare ad investire sull’azienda e sul prodotto per essere sempre più in linea con le richieste del mercato in merito alla sostenibilità ambientale, ecologica, sociale.

Riflettendo sulle ragioni per le quali Club del Sole entra in Elite e come si svilupperà concretamente il suo percorso nel programma nel prossimo biennio, Francesco Giondi prosegue: “Questo ingresso è innanzitutto un messaggio verso tutto il team di Club del Sole. E’ un’operazione di people&culture: l’obiettivo è quello di far crescere tutti i nostri collaboratori, ad ogni livello. Preferiamo investire su di loro piuttosto che rivolgerci al mercato per trovare nuovi manager e talenti. Vogliamo coltivare internamente una cultura aziendale strutturata, professionale, manageriale”. Club del Sole opera in Italia nel comparto turistico delle vacanze outdoor al mare con 20 villaggi per un totale di oltre 8.500 soluzioni abitative. Alla fine del 2018 nel capitale sociale di Club del Sole è entrato a far parte, come socio di minoranza, NB Aurora, fondo di investimento quotato su Euronext MIV Milano con l’obiettivo di dare supporto finanziario e strategico a PMI italiane d’eccellenza non quotate e promosso da Neuberger Berman.