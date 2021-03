Cna al rinnovo degli organi elettivi: "Un terzo delle nostre imprese sta lavorando a scartamento ridotto"

Partirà il prossimo 30 marzo la campagna di assemblee per il rinnovo degli organi elettivi di Cna Forlì-Cesena. Vista la situazione, tutti gli 11 appuntamenti, rivolti ai 7520 associati per eleggeregli imprenditori che andranno a costituire il gruppo dirigente dell’Associazione in programma fino a maggio, si terranno in videoconferenza. “Esserci, sempre!” è il tema della campagna a cadenza quadriennale, svela i motivi di questa scelta il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti: “Mai come in questo momento c’è bisogno di mostrare vicinanza alle nostre imprese associate, esserci sempre in tutte le condizioni in cui le imprese si trovano. Una parte di esse cerca di sopravvivere, come estetiste, palestre, bar, ristoranti, pasticcerie e tutta la filiera legata a questo tipo di attività. A queste imprese dobbiamo stare vicini per traghettarle fuori dalla crisi economica. Poi abbiamo imprese che stanno lavorando, anche forte. Hanno bisogno di essere spinte per gli investimenti e per reperire manodopera specializzata. Esserci sempre vuol dire essere vicini alle imprese in ogni momento e in ogni condizione della loro vita imprenditoriale”.

Zanotti non ha dubbi: per il futuro è necessario un patto tra tutte le forze del territorio, che riparta dai fondamentali che hanno permesso la prosperità del nostro territorio: “Le imprese, il buon lavoro e la coesione sociale – spiega il presidente - sono tre fattori uno complementare all’altro. Non vi è buon lavoro se non ci sono le imprese e se non c’è lavoro non c’è neanche coesione sociale. Dobbiamo unire tutti gli stakeholder del territorio, sono sicuro che i le associazioni, i cosiddetti ‘corpi intermedi’ faranno la loro parte per valorizzare la loro capacità di rappresentanza, di sintesi e di proposta nei confronti del decisore politico”.

SWG, società specializzata in studi, indagini e ricerche, ha analizzato 441 imprese artigiane della provincia, per fornire una chiave di lettura sulla situazione che esse stanno vivendo: il 35% sta viaggiando a scartamento ridotto, risultano molto colpiti i settori delle produzioni di moda, alimenti e artigianato artistico. Il 32% teme un calo di fatturato nel 2021, con preoccupazioni nell’ambito della logistica. L’indagine in questione si è conclusa il 10 febbraio, prima dell’entrata in vigore delle attuali – e più restrittive – norme anti-Covid. A livello personale, quasi tutti gli imprenditori intervistati hanno dichiarato di avere sentito più vicino nell’ultimo anno i propri familiari (91%), il supporto dei colleghi e amici ha invece ottenuto un 67%, seguono gli aiuti delle altre imprese (32%) e i rapporti col vicinato e il quartiere (29%). Un quarto degli intervistati non ha sentito vicino nessuno.

Il calendario delle Assemblee elettive 2021 di Cna Forlì-Cesena prenderà l’avvio il 30 marzo, per concludersi il 12 giugno. Si voterà per le presidenze delle aree territoriali: il 30 marzo Cesena Val Savio, il 12 aprile Est Romagna, il 20 Colline forlivesi e infine il 26 Forlì città. Sabato 17 aprile sarà la volta di Cna Pensionati. Un imprenditore dirigente può fare al massimo due mandati. “Pur nel momento difficile – chiude Zanotti - dobbiamo immaginarci l’uscita da questa crisi e come intercettare quello che sarà un momento di rinascita, di ripensamento profondo del nostro modo di fare impresa e più in generale di intendere come immaginiamo il nostro territorio tra 10/20 anni. Questo è il nostro compito, lo faremo con l’entusiasmo e la vicinanza alla nostra comunità che ci contraddistingue”.