Alluvione, reportage su Rete 4: le telecamere di "È sempre Cartabianca" nella sede di Cna

“È sempre Cartabianca”, il talk show di attualità e politica condotto talk show di attualità e politica, parlerà anche dell'alluvione che ha colpito Forlì in occasione della puntata di martedì che andrà in onda su Rete 4 alle 21.25. Domenica le telecamere della trasmissione hanno fatto visita alla sede centrale di Cna Forlì-Cesena, in via Pelacano 29, in occasione delle riprese per il reportage dedicato alla situazione della Romagna a tre mesi dall’alluvione. Il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti ha illustrato nel dettaglio all’inviata Chiara Carbone i danni ingenti che hanno registrato numerose attività del territorio provinciale e le iniziative messe in campo dall’associazione per sostenerne la ripartenza. Nel corso del suo intervento, Zanotti ha sottolineato la necessità dell’arrivo in tempi brevi dei fondi per il ristoro dei danni causati dall’alluvione destinati alle imprese, "costrette fino a oggi a contare solo sulle proprie risorse per far fronte alla situazione di emergenza e riavviare o proseguire la propria attività".