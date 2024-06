Cna Costruzioni, ultimo appuntamento per i laboratori operativi sugli appalti pubblici

Si conclude martedì 25 giugno il ciclo di formazione gratuito organizzato da Cna Costruzioni Forlì-Cesena per supportare le imprese artigiane e le pmi nell'orientarsi all'interno del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. L'ultimo appuntamento, in programma dalle ore 9 alle ore 13 presso la Sala Domeniconi della sede Cna di Forlì-Cesena (via Pelacano, 29), si concentrerà sulla "Fase esecutiva appalto, dal contratto al collaudo". Un tema cruciale per le imprese che operano nel settore, che potranno approfondire, con l'ausilio di un esperto, le novità introdotte dal Codice. Relatore dell'incontro sarà il dott. Soufian Hafi Alemani, Servizio Contratti e Appalti della Provincia di Forlì-Cesena.I Laboratori Operativi sugli Appalti Pubblici hanno rappresentato un'importante opportunità per le imprese del territorio di acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per partecipare con successo alle gare d'appalto e gestire al meglio i contratti in essere. La partecipazione all'incontro è gratuita e aperta a tutte le imprese interessate. Per iscriversi è possibile compilare il form sul sito di Cna Forlì-Cesena: www.cnafc.it/eventi