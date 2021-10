Cna, in arrivo un corso di formazione per tecnici progettisti della filiera nautica

Dopo il successo della prima edizione, Cna Formazione Forlì-Cesena ed Ecipar Ravenna presentano una nuova edizione del corso Ifts “Tecnico di progettazione e sviluppo di prodotti e metodologie di produzione ecosostenibili per la filiera della nautica”. Il corso, della durata di 800 ore, è gratuito e sarà caratterizzato da un approccio fortemente laboratoriale con 260 ore di stage in azienda e 60 ore di project work. L’obiettivo è formare figure professionali con competenze specialistiche per la nautica, in grado di progettare soluzioni e prodotti avanzati nei cantieri navali e nelle numerose imprese che compongono la filiera.

"Il settore della nautica sta vivendo un momento di rilancio molto importante e visibile anche nel nostro territorio - dichiara Roberto Nini, presidente di Cna Formazione Forlì-Cesena -. Per questo abbiamo deciso di rimetterci di nuovo al servizio di questa filiera, progettando un corso di formazione importante, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, per sostenere la crescita dell’intero comparto".

I tecnici della progettazione e sviluppo di prodotti e metodologie ecosostenibili sono figure molto richieste dalla cantieristica e in generale dalle imprese che compongono la filiera. Circa il 90% dei partecipanti della scorsa edizione ha trovato un impiego al termine del corso. Grazie alle competenze che lo caratterizzano, il tecnico può trovare sbocchi occupazionali nell’ambito di aziende della filiera che si occupano di cantieristica, ovvero producono imbarcazioni da diporto, collaborando nell’ambito del team di sviluppo e produzione, in raccordo con gli uffici tecnici di disegno e progettazione. Può inserirsi anche presso imprese della filiera che producono materiali compositi o realizzano specifiche lavorazioni sul prodotto nautico grazie alla conoscenza dei processi di disegno, progettazione e produzione.

Il corso si avvale di importanti collaborazioni: Cna Forlì-Cesena, Cna Ravenna, Cna Innovazione, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Tecnopolo della Nautica, Ciri, Mam di Ravenna, la Fondazione Its Maker oltre i principali istituti tecnici industriali di Forlì, di Faenza e di Ravenna. Partner del progetto sono 24 importanti aziende: Biesse Sistemi srl, Blacks srl, Bucci Composities spa, C.a.t.t. srl, Cantieri Boschetti snc, Cantiere De Cesari snc, Cantiere Del Pardo spa, Cantiere Foschi, Cantiere Marconi, Corset & C srl, Diesse Arredamenti srl, Eidos 22 srl, Ferretti spa, Glomex srl, Martini Costruzioni Nautiche srl, Navico Forlì srl, Officine Carnevali srl, Phizero srl, Quick spa, Rosetti Marino spa, Servimar srl, Stilplast srl, Velalegno e Wamblee srl.

Mercoledì 20 ottobre, alle 18.30, è in programma un Open Day online, durante il quale sarà possibile scoprire tutte le opportunità del corso, conoscerne i docenti, ascoltare la testimonianza di alcune aziende partner e l’esperienza degli ex allievi. Per partecipare occorre registrarsi al link https://bit.ly/OpenDayNautica. Al termine delle iscrizioni al corso, che chiudono il 3 novembre, si terranno prove di selezione scritte e orali per selezionare 20 corsisti tra i candidati.