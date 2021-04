Cna Industria conta oltre 650 imprese: il forlivese Matteo Cecchini confermato presidente

La serata è stata caratterizzata dall’intervento del business innovation coach Aldo Pomponi sul tema “Fermare l’autopilota: in un mondo fatto di dinamiche in continua evoluzione anche le strategie di collaborazione tra imprese devono essere reinventate ogni giorno”

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea elettiva di Cna Industria Forlì-Cesena, un raggruppamento che conta oltre 650 imprese strutturate della provincia, appartenenti a una pluralità di settori. L’incontro è stato dedicato al tema dell’importanza di ricercare continue collaborazioni in un contesto in rapida e continua evoluzione. Il presidente di Cna Industria Matteo Cecchini, nell’intervento di apertura dei lavori, ha sottolineato come "l’elemento che ha guidato in questi ultimi quattro anni il lavoro del gruppo è stato il voler condividere un percorso fatto di formazione, conoscenza reciproca e confronto continuo. Ora più che mai è importante mettere a fattor comune tutti questi elementi per creare nuove opportunità e un nuovo modello con cui affrontare l’avventura imprenditoriale in un mondo profondamente diverso da quello che abbiamo vissuto fino ad un anno fa2.

La serata è stata caratterizzata dall’intervento del business innovation coach Aldo Pomponi sul tema “Fermare l’autopilota: in un mondo fatto di dinamiche in continua evoluzione anche le strategie di collaborazione tra imprese devono essere reinventate ogni giorno”. Grazie ad alcuni concetti chiave come la cultura del networking, il marketig relazionale, fermare l’autopilota che è in noi, ha dato interessanti spunti di riflessione agli imprenditori presenti, che hanno poi interloquito con entusiasmo. L’assemblea ha poi eletto la nuova presidenza di Cna Industria Forlì-Cesena, composta da: Mirko Antaridi (Antaridi), Matteo Cecchini (T-Consulting), Pietro Garofalo (Turingesense EU Lab), Ivan Gentili (Nuova Comega), Franco Giuliani (Italsigma), Nicola Nanni (Nanni Ottavio), Erika Tontini (T.M.), Silvia Succi (Tecnomec) e Alessandro Zitarelli (Tetris).

Alla carica di presidente di Cna Industria Forlì-Cesena è stato confermato Cecchini, co-founder della T-Consulting, azienda forlivese che opera in ambito Ict, specializzata nella gestione delle infrastrutture informatiche di cybersecurity e di tecnologie cloud. Cecchini ha accolto con favore la nomina affermando che "la voglia di mettersi in gioco per trovare insieme nuovi e più innovativi modelli per fare impresa crescendo insieme e come sistema caratterizzerà questo nuovo mandato. Ringrazio le aziende del raggruppamento per avermi rinnovato la fiducia, questo è un bellissimo gruppo di lavoro con cui sono certo potremo raggiungere, insieme, risultati importati".