Cna Pensionati, è tempo di elezioni online: si rinnovano gli organi dirigenziali

Tempo di elezioni per Cna Pensionati Forlì-Cesena, che raggruppa a livello provinciale quasi 7.600 pensionate e pensionati. Nell’assemblea elettiva, che per motivi di sicurezza di terrà in modalità online sabato alle ore 9.30, saranno rinnovati gli organi dirigenti (presidenza e consiglio). L’incontro si intitolerà “In tempo di Covid, una nuova normalità". Il presidente provinciale di Cna Pensionati, Alvaro Attiani, ripercorrerà gli ultimi quattro anni di lavoro svolto, con le iniziative culturali, sociali, ricreative e di grande attualità che hanno animato il percorso dell’associazione. Parteciperà all’incontro il presidente regionale di Cna Pensionati, Salvatore Cavini. È possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Iscrizioni attraverso il sito www.cnafc.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare Laura Pedulli, responsabile Cna Pensionati Forlì-Cesena (0543 770175 – 393 9388668).