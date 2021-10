Cna presenta "Sulle Tracce di Caterina Sforza” al Ttg-Travel Experience

La 58esima edizione del Ttg – Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, si terrà dal 13 al 15 ottobre alle Fiere di Rimini. Dopo una edizione 2020 fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria, quest’anno il Tth torna più forte che mai, con oltre duecento buyers, nazionali ed internazionali, pronti ad incontrare in presenza le imprese del turismo associate a Cna.

Cna Emilia-Romagna, co-espositore nello stand Cna (padiglione C5, stand 156-165), sarà presente per tutta la durata della manifestazione attraverso la presentazione dei 27 percorsi di turismo esperienziale ideati nel contesto emiliano-romagnolo. Sono stati organizzati ben 34 incontri “fisici” ed altri “virtuali” tra le imprese iscritte e i buyers internazionali presenti in fiera nel corso dei tre giorni. Inoltre in anteprima rispetto l’apertura al pubblico, la presenza di Cna Emilia-Romagna nell’esclusivo evento previsto mercoledì mattina attraverso cui si svolgeranno incontri riservati, in una modalità simile allo speed-date, con tutti i buyers presenti in Fiera.

In questo contesto il Ttg rappresenta quest’anno un’occasione preziosa per Cna per riaffermare, ancora una volta, la necessità di dare priorità alle piccole e medie imprese. Cna Turismo Forlì-Cesena presenterà "Sulle Tracce di Caterina Sforza"; il percorso cicloturistico in e-bike lungo il fiume Montone fino alle prime colline forlivesi, per conoscere attraverso la scoperta di luoghi, laboratori artigianali ed esperienze enogastronomiche la figura di Caterina Sforza, Signora di Forlì.

"In era Covid anche il turismo va ripensato – sottolinea Cecilia Milantoni presidente di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena – il futuro è in un turismo di tipo esperienziale composto di molti aspetti diversi: storia, gastronomia, artigianato… tutti modi alternativi di vivere il territorio. Occorre ripartire dalla cultura che è storia, natura, cibo e anche quando si produce, si prepara, si trasforma la materia. Quindi cultura è anche artigianato". Contemporaneamente all’inaugurazione della 58esima edizione del Ttg, Cna Emilia-Romagna presenterà in anteprima (sul sito e sui canali social dell’associazione) lo spot realizzato per la promozione dei percorsi di turismo esperienziale ideati e organizzati in Emilia-Romagna.