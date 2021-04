Cna Professioni, Paola Scalzotto è stata confermata alla presidenza

Completato, con l’assemblea online che si è tenuta nei giorni scorsi, il percorso elettivo per i professionisti associati a Cna Forlì-Cesena: sono circa 400, infatti, a livello provinciale i professionisti che aderiscono all’associazione, metà dei quali iscritti a ordini o albi e l’altra metà non ordinistici. L’assemblea, intitolata "Cna Professioni: ieri, oggi e domani... insieme!", è stata l’occasione per ripercorrere le tappe salienti di quattro anni di lavoro, che hanno portato il coordinamento a diventare un organo riconosciuto all’interno dello statuto e del regolamento sia a livello territoriale che a livello regionale: dall’evento regionale sulla legge 81/2017, considerata lo “Statuto del Lavoratore Autonomo”, al ciclo di aperitivi “Professione Professionista”, occasioni per approfondire temi di interesse comune e fare rete, sentendosi parte di una comunità, fino alla serie di corsi finanziati specialmente pensati per i professionisti.

L’assemblea ha confermato alla carica di presidente di Cna Professioni Forlì-Cesena Paola Scalzotto, forlivese d’adozione, interprete e traduttrice oltre che docente al Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna – Campus di Forlì. Negli ultimi anni, Scalzotto si è adoperata in prima persona per stringere una costruttiva collaborazione sui temi legati ai professionisti con gli altri livelli del sistema – Cna regionale e Cna nazionale – instaurando una linea diretta tra associati nel territorio ed istanze decisionali dei rispettivi livelli. Con lei, sono stati eletti in presidenza Chiara Benzi, Alessandra Catania, Patrizia Della Chiesa, Daniele D’Ovidio, Farina Leonardo, Cecilia Milantoni, Simona Pasini, Remo Semproli.

"Nel titolo della serata – ha affermato Scalzotto - c’è uno dei pilastri della nostra associazione, lo spirito che ha sempre animato il lavoro del coordinamento di Cna Professioni e che è una delle chiavi per poter ripartire con forza e ricostruire il nostro futuro: “Insieme!”. I professionisti rientrano tra i lavoratori autonomi, quindi hanno l’abitudine di lavorare da soli. Il messaggio che abbiamo sempre cercato di veicolare in ogni occasione è che “non siamo soli!”. Siamo parte di un’associazione, di una comunità di persone pronta a sostenerci e a cercare risposte alle nostre domande.”

"Per quanto riguarda il nostro domani - ha continuato Scalzotto - già nel difficile oggi, come mostrano i dati dell’Osservatorio Nazionale delle Professioni di Cna di quest’anno, i professionisti hanno dimostrato e dimostrano di avere tutte le caratteristiche per riuscire a ripartire: saremo al loro fianco attraverso una formazione di elevata qualità per fornire strumenti adatti a individuare spunti e suggestioni per cogliere le occasioni offerte dal cambiamento, insieme ad “un’in-formazione” costante su tutti i fronti, dalla normativa agli incentivi e alle opportunità offerte dal nostro territorio, dalla nostra regione e oltre"