Cna torna alla Festa Artusiana: "Occasione per la valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali"

Torna l'attesa Festa Artusiana a Forlimpopoli, che dal 22 al 30 giugno animerà la città con la sua ventottesima edizione. Come da tradizione, Cna Forlì-Cesena sarà presente con il proprio stand per due serate, offrendo l'opportunità di scoprire e gustare le eccellenze agroalimentari del territorio. Ogni sera, quindi, un’offerta diversa grazie alla sinergia tra produttori e ristoratori: martedì, sarà protagonista lo Chalet La Burraia di Santa Sofia e mercoledì sarà presente la Vecia Cantena d’la Pre di Predappio.



"La Festa Artusiana rappresenta un momento di grande festa e condivisione - commenta Laura Pedulli, responsabile Cna Agroalimentare Forlì-Cesena - oltre ad essere un'occasione straordinaria per far conoscere le nostre imprese e il mondo Cna, che si contraddistingue per il saper fare artigiano e la valorizzazione delle tradizioni”. "La nostra presenza alla Festa Artusiana - aggiunge Villiam Antonelli, presidente Cna Area Colline Forlivesi - è anche un'importante opportunità per incontrare imprese, cittadini e pensionati del nostro territorio. Vogliamo essere un punto di riferimento per le imprese, offrendo loro supporto e servizi per favorirne lo sviluppo. Allo stesso tempo, vogliamo essere vicini alle persone, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione dei nostri prodotti tipici".