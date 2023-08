Cna vicina alle imprese anche nel mese agosto: presidi territoriali aperti, ma con orari ridotti

Uffici di Cna aperti anche nel mese di agosto. Per garantire la vicinanza e i servizi alle imprese associate, l'associazione degli artigiani e imprenditori ha scelto da tempo di non chiudere i propri uffici durante l’estate, ma semplicemente di ridurre l’orario di apertura al pubblico e prevedere coperture con personale più ridotto. "Un modo concreto per garantire la continuità delle attività di consulenza e dei servizi, anche per chi ad agosto lavora normalmente e ha bisogno di rivolgersi alla sua associazione - viene comunicato -. Tanto più importante in una fase delicata e difficile per molte imprese come quella generata dall’alluvione".

Perciò nel periodo dal 7 al 25 agosto gli uffici sul territorio provinciale resteranno aperti, ma con orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. L'unico giorno di chiusura sarà il 14 agosto. Da lunedì 7 agosto, a causa del cantiere per il ripristino in seguito ai danni subiti dall'alluvione, l'ingresso alla sede di Via Pelacano 29 a Forlì avverrà dal retro dell'edificio. Il percorso sarà indicato da apposita segnaletica.

In caso di infortuni sul lavoro il venerdì pomeriggio, le imprese associate possono segnalare gli incidenti il lunedì successivo o il primo giorno feriale disponibile, garantendo così l'adempimento alle norme vigenti. Nel caso di infortuni del 11 agosto, è possibile telefonare il sabato 12 dalle 9 alle 11 al numero 340 0615763. Per rendere più agevole l’individuazione della sede a cui rivolgersi, dal sito Cna Forlì-Cesena www.cnafc.it è attiva la sezione: “Trova l’ufficio Cna più vicino a te”. Tutti gli uffici Cna riapriranno regolarmente lunedì 28 agosto, fermo restando la chiusura pomeridiana, salvo appuntamento preventivamente concordato.