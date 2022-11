Codice della Crisi d’impresa: la Camera di Commercio organizza due webinar

La Camera di Commercio continua l'attività formativa e informativa rivolta alle imprese sul delicato tema della Crisi d'impresa con due webinar gratuiti che si terranno l’8 e il 22 novembre alle 10. Il nuovo Codice della Crisi di Impresa, entrato in vigore il 15 luglio scorso, unifica la disciplina relativa alla regolazione dello stato di crisi e di insolvenza di ogni tipologia di debitore; non solo gli imprenditori commerciali, quindi, ma anche i consumatori e gli altri debitori cosiddetti civili.

La disciplina contenuta nel Codice si applica a tutte le procedure che sorgono dopo la sua entrata in vigore, mentre per quelle già pendenti o, comunque, conseguenti alla definizione di procedure già pendenti al 15 luglio, resterà applicabile la normativa previgente. La normativa non è facile comprensione, essendo il risultato di una serie di norme che si sono susseguite negli ultimi tre anni, ma introduce importanti novità per garantire la continuità aziendale nel caso in cui il debitore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario. Il Codice ha anche confermato l'impianto dell’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, che vede la Camera di commercio della Romagna come soggetto attuatore e che è stata istituita per consentire azioni preventive e per sostenere le imprese ai fini del risanamento aziendale.

Per far comprendere le implicazioni che il nuovo Codice ha sul mondo imprenditoriale la Camera organizza, nel mese di novembre 2022, due webinar con l'avvocato Luca Giannini, professore, tra l’altro, di diritto commerciale e autore di numerose pubblicazioni in materia commerciale e concorsuale. Nel primo incontro, previsto per martedì 8 novembre alle 10, il docente illustrerà proprio i cambiamenti introdotti Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, mettendo in evidenza analogie e differenze con la precedente normativa e approfondendo gli istituti alternativi volti alla soluzione della Crisi di Impresa. Il secondo incontro si terrà, sempre online, martedì 22 novembre alle 10, con focus specifici sulla responsabilità di amministratori, sindaci e Direttori generali, l’adeguatezza degli assetti societari al fine di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e la responsabilità in caso di inosservanza della norma. La partecipazione ai webinar è gratuita, ma è necessario iscriversi online per ricevere il link per il collegamento. Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa/index.htm?ID_D=12606

La Camera, quindi, prosegue l'attività formativa e informativa sul delicato tema della Crisi d'impresa per offrire ai professionisti e agli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, i giusti mezzi per comprendere e avviare la composizione negoziata. La procedura di composizione negoziata prevede che l'imprenditore in difficoltà possa chiedere al Segretario Generale della Camera di commercio in cui si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative tra l'imprenditore e i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per ristrutturare il debito e ripristinare l'equilibrio economico dell'impresa. La richiesta va presentata attraverso la piattaforma dedicata: www.composizionenegoziata.camcom.it. Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di commercio: https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-supportare-le-imprese-in-situazioni-di-crisi/composizione-negoziata-della-crisi-dimpresa/index.htm?ID_D=11157