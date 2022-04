Col caro prezzi vola la spesa nei discount, balzo del 7,7%. Agricoltori in campo con prodotti freschi a km0

Il caro prezzi legato alla pandemia fa volare gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +7,7% nelle vendite in valore, il piu’ elevato tra tutte le tipologie distributive compreso il commercio elettronico. E’ quanto emerge dall'analisi Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio al dettaglio a febbraio che fanno registrare a livello merceologico un calo congiunturale esclusivamente per i beni alimentari.

"Il risultato dei discount - sottolinea la Coldiretti - evidenzia la difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo e su beni essenziali come cibi e bevande, nel tempo della guerra. Gli aumenti record delle quotazioni per i prodotti energetici e le materie prime si riflettono, infatti, sui costi di produzione del cibo ma anche su quelli di confezionamento, dalla plastica per i vasetti dei fiori all’acciaio per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere, dalle confezioni di latte, alle bottiglie per olio, succhi e passate, alle retine per gli agrumi ai barattoli smaltati per i legumi. Una situazione che nei Paesi più ricchi provoca inflazione, mancanza di alcuni prodotti e aumenta l’area dell’indigenza alimentare ma anche gravi carestie nei Paesi meno sviluppati".

“Gli agricoltori di campagna amica contrastano la difficile situazione che stiamo vivendo proponendo al pubblico solo prodotti freschi, genuini e a km0, che permettono di abbattere i costi della spesa perché, se correttamente conservati, hanno una durata considerevolmente più lunga dei prodotti da discount - spiega Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -. Inoltre al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in Viale Bologna, 75 ogni sabato le famiglie possono trascorrere momenti svago e gioia nel corso delle varie attività e feste organizzate da Campagna Amica".

Sabato dalle 10, il mercato di Campagna Amica accoglierù tutti i clienti grandi e piccoli nel mercato coperto in versione primaverile. Tanti colori e profumi, primizie e cibi genuini, sui banchi dei produttori di Campagna Amica, direttamente dalla campagne romagnole che si ridestano dopo un inverno freddo e lungo che ha messo a dura prova le colture e le fioriture. "Ci prepariamo alla Santa Pasqua, con la tradizionale pittura decorativa delle uova – racconta Anna Pirillo responsabile del mercato di campagna amica di Forlì – attraverso una preziosa iniziativa supportata direttamente dalle aziende. I bambini potranno dipingere le uova fresche delle galline dell’azienda agrituristica "La Capanna del Drago" di Enzo Alfatti e dell’azienda agricola "Baldrati Pietro" e portarle a casa per addobbare il simpatico albero pasquale, all’insegna della tradizione e del consumo consapevole, nel frattempo i genitori potranno liberamente effettuare i propri acquisti nei banchi dedicati e presenti al mercato ogni venerdì e sabato mattina. Sempre presente, alle spalle dei produttori, l’esposizione “Eco” che Coldiretti ed Eni promuovono a livello nazionale e che si concretizza nel nostro mercato di Forlì, una delle poche realtà individuate per realizzare l’ambientazione.

“La crisi colpisce direttamente imprese e famiglie con l’ortofrutta che è – racconta Fabio Della Chiesa Cuoco contadino e Presidente dell’Associazione Terranostra Forlì-Cesena e Rimini – la prima voce di spesa per una media di oltre 105 euro al mese, con una inversione di tendenza nei consumi che si sono ridotti del 3% per un quantitativo totale che è sceso a 5,9 milioni di tonnellate lo scorso anno. “L’Italia della frutta - evidenzia Bernabini primeggia in Europa con molte produzioni importanti: dalle mele alle pere, dalle ciliegie alle uve da tavola, dai kiwi alle nocciole fino alle castagne ma anche per molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi”. L’iniziativa fa parte di un fitto calendario che propone nuove attività gratuite e rivolte in particolare ai bambini quasi ogni sabato del mese. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.