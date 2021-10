Coldiretti, finanziate tutte le domande per avviare giovani imprese agricole

Oltre 3 milioni e 300mila euro a disposizione dei giovani agricoltori romagnoli per avviare una nuova impresa agricola usufruendo dei fondi messi a disposizione dal Piano di Sviluppo Rurale. Di questi fondi, oltre 550mila euro vanno a coprire le domande presentate da Coldiretti Forlì-Cesena, il 50% di quelle presentate in tutta la provincia, a supporto dei progetti dei giovani associati.

Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti provinciale nel sottolineare come, grazie all’impegno dell’Assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi e della Regione Emilia Romagna, tutte le domande della graduatoria regionale del “Pacchetto Giovani Bando 2020 seconda edizione” che stanziava contributi a sostegno della nuova imprenditoria giovanile siano state accettate.

I fondi regionali, infatti, passano da 6 milioni a 23 milioni di euro per soddisfare tutte le 406 domande dei giovani imprenditori agricoli, nello specifico le 277 richieste a valere sull’operazione 6.1.01 (Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori) hanno un incremento di oltre 7 milioni passando così da 4 milioni, previsti inizialmente dal bando, agli attuali 11 milioni e 150mila euro e per le 129 domande relative all’operazione 4.1.02 (Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento) la disponibilità economica è stata aumentata di oltre 8,8 milioni, passando così dai 2 milioni iniziali a 10 milioni e 835mila euro.

“È un ottimo risultato, sia a livello regionale che provinciale – commenta Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena - che accoglie la spinta della nostra organizzazione per sostenere i giovani che entrano in agricoltura e che necessitano di supporto agli investimenti, spesso nel segno dell’innovazione, della multifunzionalità e sviluppo per cui garantirne il futuro è quindi fondamentale”.

“In Emilia Romagna – conclude il Direttore Regionale Marco Allaria Olivieri – le aziende di Giovani Agricoltori associate a Coldiretti che hanno aderito a quest’ultimo bando rappresentano il 54% dei beneficiari del premio di primo insediamento e oltre al 55% dei beneficiari dei fondi per gli investimenti in azienda agricola. “Abbiamo quindi l’onore di rappresentare il futuro di un’importante numero di aziende e perciò sarà sempre massimo l’impegno per garantire quanto più fondi per gli investimenti del settore”.