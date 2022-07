Coldiretti Forlì-Cesena, bilancio 2021 approvato all'unanimità: "Avanti con determinazione"

Tutti presenti gli imprenditori agricoli invitati all’Assemblea della Federazione Provinciale di Coldiretti Forlì-Cesena, che si è tenuta nelle sale dell’agriturismo "I Merisi", azienda di Terranostra, associazione ambientalista che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica di Coldiretti. A presiedere il momento di incontro, il presidente Massimiliano Bernabini e il direttore Alessandro Corsini.

"L’appuntamento con l’assemblea si rinnova quest’anno in un clima difficile soprattutto per la nostra provincia – commenta il presidente Bernabini - ma con la forza e la determinazione che ci caratterizza vogliamo procedere e recuperare ciò che abbiamo perso sul mercato e nei diversi comparti a causa della pandemia e della guerra in Ucraina. Abbiamo già attivato iniziative a livello regionale, nazionale ed europeo per dare risposte concrete alle necessità delle imprese agricole; le risorse ci sono e sono significative, ma sarà fondamentale spenderle bene e subito, con meno burocrazia e con progetti di largo respiro per l’agroalimentare nazionale, che ancora una volta si è rivelato il motore del nostro paese”.

“Le difficoltà dell’ultimo periodo hanno toccato nel profondo le nostre famiglie e le nostre aziende - aggiunge il direttore Corsini - L’emergenza sanitaria e la crisi militare hanno fortemente minato gli equilibri sociali, economici e politici. Ma questi allarmi globali hanno anche fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico del cibo".

Coldiretti Forlì-Cesena ha approvato con assemblea straordinaria le modifiche statutarie e successivamente il bilancio 2021 all’unanimità, con un attivo frutto di una meticolosa azione di rinnovo dei processi e salvaguardia degli obiettivi. "Un successo significativo – commenta il presidente Bernabini – raggiunto grazie al sostegno dei soci, con i quali continuiamo a portare avanti una politica di attenzione verso l’agricoltura, la filiera e i consumatori, dai quali dipendono molte delle scelte strategiche del futuro”.