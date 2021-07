Aeroporto, decollano le mete estive. Un venerdì intenso al Ridolfi: primi voli per Lodz e Olbia

Forlì guarda all’Est Europa con la sua seconda destinazione internazionale. È stato inaugurato venerdì mattina alle 12.15 il primo volo verso Lodz dall’aeroporto Ridolfi, avviando così un interessante e strategico collegamento tra la Romagna e la Polonia. Lodz è la terza città polacca per popolazione ed è un centro industriale tra i più importanti dell’intera nazione, distante pochi chilometri dalla capitale Varsavia. E' famosa per l’industria tessile che la rende la capitale della moda in Polonia ed infatti ogni anno ad ottobre organizza la Fashion Week, evento che richiama stilisti da tutto il mondo.

L’aeroporto, intitolato alla memoria dello scrittore polacco Wladyslaw Reymont, dista circa 6 chilometri da Lodz ed è tra i più tecnologici ed innovativi dell’Est Europa. Sarà la Lumiwings a collegare l’aeroporto Ridolfi con Lodz, garantendo due voli a settimana il venerdì: partenza da Forlì alle 12.15 ed atterraggio a Lodz alle 14.15, dove ripartirà alle 15.05 per atterrare in via Seganti alle 17.15. Quella di venerdì è una giornata particolarmente intensa al Ridolfi: alle 9.40 il decollo per Monaco Di Baviera con Air Dolomiti, seguito alle 10.05 dal volo per Olbia di Ego Airways (atterraggio alle 11.25). Altro collegamento con la Sardegna, alle 13.45, con Cagliari (Ego Airways), mentre alle 17.55 e le 18.25 i voli per Palermo (Lumiwings) e Catania (Ego Airways).

Le novità non finiscono qui. Da domenica Forlì sarà collegata con Comiso, cittadina situata nella costa meridionale della Sicilia alle porte di Ragusa: si partirà col volo di Ego Airways alle 9.40 e si atterrerà a Comiso alle 11.20. Oltre alle splendide spiagge, Comiso è famosa per la sua architettura barocca e per i suoi monumenti suggestivi. Luoghi da visitare sono la piazza Fonte Diana e il Castello dei Naselli d’Aragona, che si trova a pochi chilometri dalla città. Gli amanti della spiaggia possono godersi lo splendido mare di Marina di Ragusa.

Da martedì prossimo sarà la volta di Lamezia Terme, in Calabria, comune che ha una notevole importanza dal punto di vista agricolo, commerciale, industriale e infrastrutturale per la sua posizione centrale nella regione e il suo territorio pianeggiante: l'Embraer 190 di Ego Airways partirà alle 13.15 ed atterrerà alle 14.40. Domenica 25 luglio il primo volo per Mykonos, perla delle Cicladi e da sempre una delle capitali della movida estiva, ma anche ricca di bellezze naturali e di luoghi da visitare, con partenza alle 11.55 e atterraggio alle 15.05, inaugurerà i collegamenti con la Grecia di Ego Airways.